香港有不少店舖都有狗店長坐鎮，有些更有十多隻狗狗駐場，等你到場陪牠們玩和拍照！《香港01》精選5間有狗狗駐場的Cafe，成爲大家今個周末的好去處之選！

人人都喜歡狗，唔通人人都可以養狗咩？有不少Cafe、Coffee Shop就有狗狗坐鎮做狗店長，大家除了可以歎靚啡，還可以與狗狗互動拍照！最近中環就新開一間定時會有狗店長駐場的Cafe，即刻睇睇食物與柴柴！

【1】Black Sugar Coffee——最新中環分店

中環新開的柴犬駐場Cafe Black Sugar Coffee，現時於香港有四間分店，除了咖啡，Cafe的食物也是網民大推！牛油果多士、各式意粉都是皇牌！兩隻狗店主黑糖和糖妹會定時出現在不同分店，大家如果想遇到狗店長，記得要上Facebook看清楚牠們的「上班時間」啊！

👇👇👇點擊圖片看價錢👇👇👇

Black Sugar Coffee中環分店 地址：中環皇后大道中48號萬年大廈1樓109號舖 營業時間：星期一至五 08:00 - 18:00、 星期六、日 09:00 - 18:00 電話：3520 2389

【2】東街咖啡 Cafe 34T——招牌彩虹咖啡

這間咖啡店走日系清新風個，除了不時有狗店長坐鎮，更可帶埋寵物去打卡，所以經常成爲狗狗聚集地！最受歡迎的是七色「彩虹latte」，薰衣草味、玫瑰味、baby blue味的Latte顔色鮮艷，十分適合打卡！

👇👇👇點擊圖片看價錢👇👇👇

東街咖啡Cafe 34T 地址：上環東街34號地舖 電話：6622 5381

【3】Hooman——用狗狗品種命名熱狗

Hooman是一間寵物友善的咖啡店，室內室外都有座位，坐在外面可以飽覽維港海景！咖啡店主打熱狗、精品咖啡、 Churros等，更有狗狗的零食出售。店主愛狗，連熱狗的名稱都以狗狗的品種命名，例如Beijing、Husky、Corgi等名稱，價錢由58元至78元不等，更有自選熱狗，食客可以自行選擇麵包、醬汁、食材。

👇👇👇點擊圖片看狗店主可愛寫真👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

Hooman 地址：西九藝術公園地下7號舖 電話：6749 0777 營業時間：11:00 - 20:00

【4】柴太郎咖啡店——不時有柴柴聚會

柴太郎位於西貢，因爲狗店長名叫太郎，所以就命名為柴太郎。有時候太郎的媽媽也會來「客串」一下，大家可以留意Facebook看狗店長何時會上班！因爲太郎已經十分出名，是柴界KOL，不時也有其他主人會帶柴犬到西貢，來個「柴柴聚會」！店内供應意粉、意大利三文治等等，也有蛋糕、甜品，各款餐點售58元起。

👇👇👇點擊圖片看食物👇👇👇

【5】Teddy&Poodle Cafe——被貴婦狗包圍的好去處

Teddy & Poodle Cafe内有十多隻貴婦狗，大至純種貴婦小至茶杯貴婦都有，大家可以付款進場享受被狗狗包圍，並與狗狗大玩特玩，是一個貴婦狗迷必去好去處！不過與以上Cafe不一樣，Teddy&Poodle Cafe沒有供應食物，大家就要吃飽才過來啦！

👇👇👇點擊圖片看價錢👇👇👇

😍😍😍 同場加映：幻愛取景地｜屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡 😍😍😍

部分劇情在屯門呢取景的港產片《幻愛》，引起不少港人對屯門這個大西北地區的興趣！記者整理電影中的取景店、人氣食店，帶你跟住《幻愛》遊屯門！想知邊度睇日落最靚？按下圖即睇😎😎

《幻愛》電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇

想知屯門仲有邊度好去處，立即點擊內文👉👉幻愛取景地｜屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡