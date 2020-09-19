各大酒店紛紛推出食宿套票優惠，吸引本地人消費。《香港01》旅遊頻道記者精選6個包房内氣球佈置的酒店套票，包括Cordis、朗廷、帝京、Murray、海景嘉福、The Pier等，部份更包三餐，十分適合慶祝生日、慶祝紀念日及Bridal Shower！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】康得思酒店——紀念日慶祝優惠

位於旺角的Cordis推出優惠，讓大家慶祝專屬紀念日、生日！套票包房間住宿一晚、早餐，另外更有自選10個字母的房内氣球佈置！除此之外都有派對小食拼盤及零食拼盤，就算談心到晚上都不怕們餓親！

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【2】The Murray —— 住一晚包三餐

美利酒店外觀風格簡約，灰色外牆配上銅色線條，塑造出獨特美感。走廊斜路亦是熱門打卡地點之一。這次的「美利慶典」優惠，專爲周年紀念及生日而設，兩位入住包香薰浴、早午晚三餐（午餐可改選下午茶），更可以有主題氣球佈置。

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+ 3 + 3 + 3

香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【3】朗廷酒店——推出包兩餐套票

位於尖沙咀的The Langham推出「愛在朗廷」套票，住宿一晚之外，更包兩人早餐以及Bostonian Seafood & Grill晚餐，每房更會另送一支香檳及一盒朱古力，以及粉紅感覺滿滿的氣球佈置！現時預訂，酒店更會送房内草藥花瓣浸浴一次！

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朗廷酒店 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【4】帝京酒店 —— 生日慶祝優惠

酒店推出的生日套房住宿計劃，包入住酒店套房一晚、酒吧Lion Rock四道菜西式晚市套餐、半磅藍莓芝士蛋糕，另外更有朱古力、馬卡龍及紅酒送！當然少不得酒店房内氣球波波佈置！

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【5】海景嘉福洲際酒店 —— 望海景包三餐

海景嘉福洲際酒店推出Romantic Escape套票，送大家打卡最愛的氣球佈置，可以自訂18個英文字或數字，另更有雙人三道菜房内晚餐及自助早餐、下午茶及黃昏鷄尾酒環節！

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海景嘉福洲際酒店 地址：尖沙咀麼地道70號 電話：2721 5161

【6】The Pier Hotel —— 露台歎無敵海景

位於西貢白沙灣的The Pier Hotel，房間坐擁無敵海景，浴缸鄰近露台位置，望住個海浸浴，簡直是一大享受！房間亦設有廚房，啱晒情侶一齊玩煮飯仔！「浪漫住宿優惠」包雙人早餐套餐、房間佈置，更送紅酒一枝，非常適合和另一半逃離都市放空一下。

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The Pier Hotel 地址：西貢白沙灣街9號 電話：2912 6777

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