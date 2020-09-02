酒店業各出奇招，繼The Mira美麗華酒店推出密室逃脫住宿套票之後，Hyatt Centric香港維港凱悅尚萃酒店亦推出和服、浴衣食玩買住宿套票！即刻睇睇詳情及注意位！

這段時間無法出遊，相信大家都超級想念日本！最近有酒店推出最新酒店住宿套票，套票包住宿一晚之外，亦包早餐、購物禮券、手信盒，最厲害是有包3小時浴衣體驗！

更加可以免費進入期間限定紫花隧道拍照。（黃寶瑩攝）

香港維港凱悅尚萃酒店Hyatt Centric今次推出的「We Miss Japan」套票，包含食玩買元素，而且真的很日本風，名副其實本地小旅行！包The Farmhouse雙人自助早餐、日本手信盒子、北角匯商場500元現金券及兩位成人三小時浴衣體驗！更可穿著浴衣到期間限定北角匯紫藤隧道拍照！

北角匯紫藤隧道、紫海花田是最近打卡熱點，不過平常就要先預約，每節只限兩人進入，而且只有五分鐘時間可以拍攝，相信大家都覺得不夠啊！而酒店這一個Package，則包兩人半小時私人自由拍攝，時間充裕得多！

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香港維港凱悅尚萃酒店 地址：香港北角北角邨里一號 電話：3762 1234

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