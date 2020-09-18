多看綠色可恢復視力？日本節目實測看森林一星期竟成功改善近視！

都市人每天上班上學，眼睛都離不開電子屏幕。更有研究指，香港人的近視比率是全球最高！或許你也曾聽過，看綠色遠景能夠改善視力的說法，不過到底是否真的有效？

日本綜藝節目《那個？！實際是怎樣的課》（《それって!?実際どうなの課》）早前除了找來女星森川葵向高手「挑機」，最近又請來搞笑藝人小川合實測一星期持續看著森林，真的可以恢復視力嗎？

節目在Twitter上分享小川每日與森林對視的照片，引來網民瘋狂轉發和留言鼓勵！（Twitter@jissaidounanoka）

節目製作組請小川合住進鬼怒川溫泉一間酒店，由房內露台可以望到一大片綠色森林。小川要在這裡連續看著森林一星期，同時在入夜後實行各種護眼訓練，例如凝視室內植物和進行眼部肌肉伸縮訓練。為了實測效果，工作人員更請來平面模特兒美女池尻愛梨幫忙站在對面大樓，如果小川可以看到池尻的背心上的符號方向，就代表視力有約1.0（相等於視力完全正常）。

圖片來源：《それって!?実際どうなの課》

👀👇👇即按下圖看恢復視力全過程👇👇👀

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完成這次實測之後，小川也只能說一句：「森林真是厲害啊！」

圖片來源：《それって!?実際どうなの課》

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圖川來源：《ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！》

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