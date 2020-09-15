《半澤直樹2》開播以來持續創下收視神話，每集播放後必會掀起一陣熱烈討論。在劇集中，半澤直樹時刻都在與金錢打交道，而在現實生活中，像半澤直樹一樣的銀行職員又是否真的如劇集一樣，每天過著充滿暗湧的生活？真實的銀行職員年薪又有多少？一起來看看吧！

《半澤直樹２》劇照

日本媒體《週刊女性PRIME》早前找來前銀行職員，現職為財務顧問的望月良友，用他的實際經驗來推測半澤直樹的日常生活，拆解戲外銀行職員的最真實一面！

👇👇即按下圖看實際年薪有多高？銀行職員為何不能戴勞力士手錶？👇👇

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基於戲劇效果，與現實生活有所出入相信也是無可避免的。不過最令人留下深刻印象的，當然就是劇中金句，往往能夠說出職場人士的心聲！

👇立刻重溫《半澤直樹》9大金句👇

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同場加映：日本人對中華料理的誤解！

日劇《我的家政夫渚先生》日前播出大結局，清新治癒的劇情現實貼地又帶點浪漫，吸引不少觀眾追看，平均收視更超越同台神劇《逃避很可恥但有用》，被譽為本季的「黑馬」。在其中一集，家政夫渚先生（大森南朋 飾）更還原香港人至愛的「飲茶」！不過，日本人的「飲茶」似乎與我們認知的有點不一樣，除了春卷之外，竟然還有滷肉飯和酸辣湯？令人想起其實日本人對中華料理有不少誤解！

👇👇即按下圖看日本人對中華料理的誤解👇👇

「香港飯」又是甚麼？看全文：日本人對中華料理的5大誤解 蕃茄炒蛋都要勾芡？香港飯是甚麼？