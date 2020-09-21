日本無印良品（MUJI）的零食一直以來都是店內的人氣產品之一，看似簡約的包裝設計為何能夠得到不同年齡的人士喜愛？日本節目《ジョブチューン》請來MUJI專家拆解無印良品零食3大人氣秘密，原來背後暗藏著你從不發現的小心思！

日本MUJI的零食種類有超過350款！（圖片來源：《ジョブチューン》截圖）

日本節目《ジョブチューン》最新一集以MUJI的食品為題，除了找來職業廚師評價近來深受日本人歡迎的即食咖喱，更邀請了幾位無印專家拆解MUJI零食擁有超強人氣的3大成功秘訣！

（圖片來源：《ジョブチューン》截圖）

你有發現最近的MUJI零食的包裝和份量「縮水」了嗎？原來這是他們其中一個銷售策略，而且背後還有著一個貼心小設計，而且更吸引愈多愈人到MUJI入手各款零食！

👇👇即按下圖看MUJI零食3大人氣秘密👇👇

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清楚標示零食的糖分讓注重健康的人士可以更加小心挑選，而換上小包裝則能貼合日本社會的文化，這些貼心的小改變令消費者回頭率大增，銷量自然變得更好！除此之外，節目亦公佈了最新的MUJI零食人氣排名，其中包括兩款千層蛋糕！其中最令人驚訝的就是第2位，成功以鹹味零食的身份脫穎而出，而且更可以在香港買到！👇👇即按下圖看完整排名👇👇

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同場加映：日本MUJI迷推介8件百元以下好物

隨著香港最大的無印良品在九龍灣開幕，除了文具、零食、生活用品外，更有新鮮食材市集，令我們在這段無法去日本的日子，也能入手最新的MUJI產品！今次，《香港01》旅遊記者就為你帶來日本無印良品迷私心推介的8件100元以下好物，一起來看看吧！👇👇

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