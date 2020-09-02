日本無印良品（Muji）一向以簡約實用的風格著稱，多年來都深受全球各地的用家歡迎。最近，有日本節目就公佈了2020年上半年度無印良品的銷量排行榜，同時在街頭進行隨機訪問，邀請「無印Lovers」分享他們推介的Muji必買好物，即拉落下文看詳情！

無印良品2020年上半年度暢銷排行TOP 5。（《教えてもらう前と後 》節目截圖）

日本綜藝節目《教えてもらう前と後 》近日公佈了日本無印良品2020上半年度的最暢銷商品Top 5，多款零食及即食食品均有上榜，而且全部都可以在香港買到！👇👇哪款咖喱擁有最強人氣？即按下圖看5大暢銷商品及介紹👇👇

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同時，節目製作組在街頭找來了100位「無印Lovers」，邀請他們推介必買的Muji好物！今次《香港01》旅遊記者精選了5款最受日本Muji迷歡迎的產品，看看有甚麼值得入手吧！👇👇

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同場加映：MUJI人氣即食食品Top9

提起Muji，相信大家都會想起簡潔的文具和Muji零食，但Muji其實還有不少簡單加熱就能食用的即食食品。日本MUJI公佈的「2019人氣商品排行榜食品與飲品類」中就有近半是即食食品，點擊圖片睇你值得入手的各款即食包吧 👇👇

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