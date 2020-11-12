最近有不少山友分享去清水灣一帶的扭紋洞打卡，大海與岩石的結合形成絕美的天然相框。不過去扭紋洞要攀山涉水，更隨時會被虎頭蜂攻擊，作為只想懶遊的我當然寧願去個輕鬆易到，但同樣很適合打卡的海蝕洞，那就是連新手都可以輕鬆到達的鶴咀雷音洞。

本日路線：筲箕灣巴士總站 --> 鶴咀雷音洞 --> 筲箕灣東大街

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

鶴咀海岸保護區中的鯨魚骨原來有段故！（李琬瑩攝）

第1站：筲箕灣巴士總站出發

首先到達筲箕灣巴士總站，乘搭往石澳方向的9號巴士，記得上車前問車長該班次會否經鶴咀，不然就會好像我一樣，第一次就非常「有幸」地坐上了不經鶴咀的巴士……

【遊鶴咀要知的5件事】

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第2站：通往鶴咀海岸保護區的路

見到通往鶴咀的入口，你就踏出了成功的第一步，因為沿大路走到海邊就是目的地了！我曾走到一半懷疑人生，因為走了足足45分鐘都未到。沒錯！行足一個鐘才是正常，不過通往海岸保護區都是落斜路，漫步兼欣賞著美麗的景色，不經不覺就會到達終點，點擊圖片睇沿路12大打卡風景及路線（大家可以根據體力調整行程） 👇👇

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第3站：雷音洞打卡

返回鶴咀海岸保護區的牌，在最盡頭植物之中，隱藏著不顯眼的雷音洞入口，那也是我們今天要到的目的地。雷音洞是鶴咀著名的海蝕洞之一，是個受海水的侵蝕作用所形成的洞穴。命名為雷音洞，是因為每逢有海浪衝擊洞壁，都會有隆隆巨響。

看似隱秘的洞穴令不少人害怕而卻步，但其實攀過石頭入去亦十分安全。想打卡可以在洞外自拍，亦可以入到洞內與拍打濺起的浪花合照。想知如何與雷音洞打卡，點擊圖片看各種打卡建議 👇👇

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【鶴咀村入口至鶴咀海岸保護區】 路程：約5公里 需時：約2小時 打卡指數 🌕🌕🌕🌕🌗 獨遊指數 🌕🌕🌕🌕🌑 備註：鶴咀海岸保護區並無任何廁所，起點至終點只有兩個廁所，分別是距離鶴咀巴士站約50米的流動廁所，及信記士多旁的旱廁，所以見到就好去了！在路上會經過兩間士多，但營業時間無法確定，所以記者建議大家在筲箕灣巴士總站旁邊的超級市場買些糧食。 沿路有大半路程是沒有網絡的，既無法上網，亦打不到電話。記者在香港大學太古海洋科學研究所及鶴咀村一帶才收到電話訊號。不過沒有網絡的好處，就是你會更留意四周而非一直使用電話。鶴咀一帶的生態十分豐富，把心思放在欣賞沿路各種少見的植物、蝴蝶、蜜蜂、蜻蜓等等吧。

第4站：筲箕灣東大街醫肚

打完卡就可以原來折返到巴士站，乘坐9號巴士返回筲箕灣巴士總站。記者由筲箕灣乘車起計，到完成行程再回到筲箕灣，都只用了約4小時，非常輕鬆，不趕急。做完運動，當然要去醫肚，筲箕灣東大街是首選。在東大街盡頭的珍意泰國菜館就是今日的目的地，點擊圖片睇必食推介 👇👇

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【1】珍意泰國菜館 地址：筲箕灣東大街39號 營業時間：11:30-22:30 電話：31781333

【2】阿一豬扒酸辣米線 地址：筲箕灣筲箕灣東大街30號地下 營業時間：星期一至五 11:00-23:00 電話：28841080

筲箕灣東大街亦是著名的小食街，所以十分適合去掃街。在此亦向大家推介兩大必食小店，有低調高手大街小食和印尼沙爹屋，點擊圖片睇睇兩間小店有什麼名物 👇👇

想看更多掃街推介立即點擊睇全文 👉👉去石澳泳灘前歎美食 筲箕灣東大街8間小食 必食焦糖燉蛋班戟

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