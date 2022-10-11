馬鞍山行山路線井頭村烏洲絕美連島沙洲介紹！初入秋略帶涼意，是外出郊遊的好時候！而位於馬鞍山的烏洲一帶，因山明水秀四周環山，而且小巴下車只需步行6分鐘，即可到達烏洲，是新手可以試試看的行山路線。不過因為這是連島沙洲，潮退時才會現出沙堤走到烏洲，所以去前要先查清楚當日潮汐漲退時間，避免被困。

馬鞍山行山路線！絕美連島沙洲水質清澈見底 下車6分鐘可到達

（圖片來源：IG@pinkywu20 授權使用）

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

烏洲位於馬鞍上企嶺下海的一個小島嶼，屬連島沙洲，而潮退時會出現沙堤，遊客方可於「井頭村」步行前往烏洲。潮退時露出的沙堤，與菲律賓宿霧的處女島有幾分相似，而且海水清澈見底超美。

馬鞍山行山路線：烏洲前往方法

在港鐵大學站乘807K小巴，到總站井頭下車。沿「井頭村」指示牌方向行，步行大約6分鐘便可看到小徑往海邊，穿過一小片叢林即可見到似是「一舊飯」的烏洲。

正是潮退時間時，沙堤便會露出水面，遊客可以通過沙堤步行前往烏洲。但因為季節氣候變化，潮漲潮退時間亦有所不同，大家出發前要先查清楚，才能經由沙堤前往烏洲。

（圖片來源：IG@pinkywu20 授權使用）

步行前往烏洲要注意，沿路相對比較濕滑，亦有不少蠔殼，建議大家如果想經由沙堤前往烏洲要自備水陸兩用鞋，或者抓地力比較好的運動鞋。途中有一大片紅樹林，非常適合郊遊打卡！當中也有遊人選擇環島漫步，全程也只是20至30分鐘，吹著海風漫步也相當寫意。

而環烏洲漫步期間，會經過一個岬角，站在岬角可以欣賞到360度大海景，以及被群山包圍的風景，因此被網友評論為烏洲必去的打卡點！

另一個美景是「三杯酒兩杯茶」，大家在環島漫步時留意下四周圍的小島，三杯酒小島因島上有5個小山崗，中間3個山相對細小，遠瞰相似中國式小酒杯，而兩端較大的山崗彷彿是2個沒有耳柄的茶杯，再加上烏洲的這「一舊飯」被統稱為「三杯酒兩杯茶一舊飯」，十分有趣！

沿路回程時，沿沙堤回到井頭村沙灘旁邊，還有一片綠油油的草地，四周還種有椰子樹，像是到了外國旅遊一樣，打卡絕對相當吸睛！

馬鞍山井頭村行山路徑 詳情

路線：井頭--> 井頭村 --> 烏洲 --> 井頭村沙灘草地

交通：於港鐵大學站乘搭807K號小巴到達總站「井頭」

時間：全程約45分鐘（不計原路折返回程）

潮漲潮退查詢：香港天文台

