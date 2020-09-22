在新冠肺炎疫情下，人人都想念「返鄉下」感受日本的清新空氣。不過，在暫時不能遊日的這段時間，應該如何解決思鄉之情？中國內地就有人直接將整條澀谷六丁目一番街搬到佛山，就算去不到日本都可以偽裝成身處日本「打卡」！

日本Twitter上出現的一條熱門帖文驚現內地版澀谷六丁目一番街！原來這條「日本一番街」位於佛山市南海區，街上滿滿的日文招牌、紅綠燈、巴士站等都「抄」得似模似樣，有不少內地年輕人更特地穿上日本校服和Cosplay服飾前來「打卡」。就連馬路都跟足日本，有單車專用圖案、「巴士優先」等標誌。不過仔細一看，就會發現放在路上的日本的士竟然不是右軚，可謂一大「穿崩位」！

廣東佛山的「日本一番街」超像真！（MTB嘉毅@微博）

街上的招牌有不少耳熟能詳的名字，如「藤原豆腐店」、「毛利偵探事務所」等等，這件事除了震驚一眾日本網民之外，就連中國網民都紛紛表示：「本佛山人表示毫不知情！」、「不倫不類的感覺，比較討厭這種仿造景觀」，但也有人笑言：「這樣就不用特地到日本玩挺不錯的！」有實際到訪的網民指「一番街」的店面大多仍未開張，但憑著社交網站的力量，已在中國和日本造成極大迴響！

👇👇即按下圖看更多佛山「日本一番街」👇👇

+ 14 + 14 + 14

中國內地的「山寨」功力舉世聞名，像真度極高的「偽景點」當然不只這條「日本一番街」，即按看圖看更多！👇👇

+ 4 + 4 + 4

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：半澤直樹年薪有幾高？

《半澤直樹2》開播以來持續創下收視神話，每集播放後必會掀起一陣熱烈討論。在劇集中，半澤直樹時刻都在與金錢打交道，而在現實生活中，像半澤直樹一樣的銀行職員又是否真的如劇集一樣，每天過著充滿暗湧的生活？真實的銀行職員年薪又有多少？一起來看看吧！👇👇即按下圖看實際年薪有多高？👇👇

+ 3 + 3 + 3

銀行職員為何不能戴勞力士手錶？即看全文：半澤直樹年薪有幾高？日本銀行職員揭8個秘密 戴勞力士也不行？