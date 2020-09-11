正所謂「有一種餓，叫嫲嫲覺得你餓」。日本一位婆婆製作的飯糰被孫兒拍下照片，並上傳至社交網站後，豪華用料和超巨型的份量隨即受到網民關注，成為熱門話題！

最近，日本一個Instagram用戶「obaameshi（おばあめし）」上傳的「巨型嫲嫲飯糰」被網民發現後迅速成為熱話！毫不手軟的豪華用料和驚人的份量讓旁觀的網民紛紛表示非常羨慕，更笑稱：「你還欠孫子/孫女嗎？」

製作巨型飯糰的婆婆。（Instagram@obaameshi）

管理這個帳戶的是一個名叫大迫知信的男生，而製作這些「巨型飯糰」的「嫲嫲」事實上與他沒有血緣關係，而是一個住在他附近的鄰居。大迫先生在讀大學時為了節省伙食費，於是請住在附近的婆婆幫忙準備一日三餐。婆婆最初準備的仍然只是普通的飯糰，不過隨著時間過去，婆婆的飯糰用料愈來愈豐富，份量也愈來愈大，有時還會出現搞怪的﹏鬼臉飯糰」讓大迫先生忍不住放上社交平台分享。

（Instagram@obaameshi）

在這幾年裡，大迫先生與婆婆之間建立了如同親婆孫一樣的關係，從飯團的用心中也不難看出，在婆婆心裡已經把他當作親孫子一樣看待。如今大迫先生已經畢業，但是不時仍會到婆婆家裡「黐餐」，而他也會幫婆婆做家務作為報答，成為兩人之間相處的默契。

🍙🍙👇按下圖看更多「巨型嫲嫲飯糰」👇🍙🍙

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