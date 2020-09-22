12蚊店一向都是尋寶的好地方，除了AEON，千色Citistore亦有叫做「選之樂」的12蚊店，售賣各種性價比高的精美實用生活小物，包括廚房用品、美妝用品、日常小物、洗衣用品、派對佈置裝飾、旅行用品等。

《香港01》旅遊頻道記者精選了47款郊遊好物，全部只需$12，實用又精美，非常抵買！

「選之樂」12蚊店近日進駐荃灣千色Citistore，售賣各種性價比高的精美實用生活小物，包括廚房用品、美妝用品、日常小物、洗衣用品、派對佈置裝飾、旅行用品等。（梁采欣攝）

「選之樂」12蚊店近日進駐荃灣千色Citistore，面積超過2000呎。記者在現場精選了47款野餐、沙灘、露營、郊遊必定用得上的好物，包括野餐墊、沙灘波、防水袋、精美紙杯碟、小型露營燈等，更有幾款夏天必備小物，例如保存凍飲的保冷劑、保溫袋。仲有解悶必備的迷你桌上遊戲，立即按圖睇睇47款精美郊遊好物😍👇👇

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荃灣千色Citistore「選之樂」 地址：荃灣眾安街68號千色匯II期1樓男士服飾部側 營業時間：10:30 - 21:00

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