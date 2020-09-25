大家有無搭過昂坪纜車入大嶼山玩？趁著中秋國慶4日連假，可以安排大嶼山、大澳一日遊。昂坪360推出了纜車門票港人8折優惠，加上昂坪市集最新戶外運動節，讓大家有機會與南韓天團BTS防彈少年團合照。

有「東方威尼斯」之稱的大澳，假日總是吸引不少港人到訪，全因在細小水鄉中能感受居民的人情味，及遠離市區的悠閒。要入大澳玩出要有水路、陸路及乘搭纜車再轉車，不如趁近日昂坪市集更有全新活動，來一次大嶼山一日遊。《香港01》旅遊記者今次為大家整理一條龍行程，由東涌乘搭纜車，然後走勻昂坪、大嶼山及大澳等景點。

有「東方威尼斯」之稱的大澳，是不少港人的假日好去處。（資料圖片）

🚡早上：「360 FILA Sports Fest」與BTS合照

昂坪360最近與運動服飾品牌FILA合作，推出「360 FILA Sports Fest」戶外運動節。由東涌出發開始就有機會乘坐全球獨家的「BTS主題纜車車廂」，之後走訪多個打卡位，及大玩有獎遊戲等，點擊圖片睇纜車門票優惠及活動詳情 👇👇

「360 FILA Sports Fest」 日期：2020年9月25日至11月15日 時間：上午10時至下午6時 地點：大嶼山昂平路111號昂坪市集

🌞中午：快閃天壇大佛及心經簡林

在昂坪市集玩完，可以順路參觀旁邊就有天壇大佛及心經簡林。天壇大佛這個位置，相信大家平時都很少機會去，但難得去到昂坪市集，當然不要錯過機會，順道好好參觀周邊景點，點擊圖片睇景點介紹 👇👇

🌅下午：大澳10大食店搵食等睇日落

由於昂坪市集及天壇大佛一帶並沒有什麼餐廳，記者建議大家乘巴士至大澳後，再搵食都未遲。無論是遊走大街小巷掃街，或是走入餐廳歎美食兼睇日落都可以，以下有10大食店推介。

【1】蘇廬 Solo：大澳獨有棚屋上的Chill爆Cafe

要數到大澳的人氣Cafe，一定要提蘇廬 Solo。蘇廬早期已因望得見棚屋河涌的景致而出名，吸引大量遊客慕名而來。蘇廬同時是一間精品店，售賣來自世界各地的小物如首飾、唱片等，大家不要因精品店的格局而卻步啊！至於什麼最值得食和打卡，點擊睇啦 👇👇

【2】復興行：招牌滷水大墨魚

沿海邊堤壩行入永安街，這間小食店相當顯眼，魚蛋燒賣等小食應有盡有。除了大大粒「爆脆魚蛋」，還有只此一家的秘製滷水大墨魚！老闆拿出新鮮熱辣的大墨魚，比手掌還大隻，切開厚肉，咬落彈牙充滿滷水香。不過這麼大隻，必需與其他食客分享，襯多人時買就夠新鮮，按圖看「復興行」推介小食及售價 👇👇

想睇靚景又舒適的餐廳介紹，可以點擊睇全文 👉👉大澳3間靚景餐廳推介 三盞燈茶座望棚屋日落打卡｜假日好去處

想睇掃街小食推介的話，就可以點擊此睇全文 👉👉大澳一日遊｜7間掃街美食推介 隱世茶果、炭燒雞蛋仔、蝦醬豬餅

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