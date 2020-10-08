日本包裝設計大獎（Japan Package Design Award）日前公佈了2021年的得獎名單，每款獲獎的包裝設計都甚具巧思，貫徹日本人的美學精神，當中有部分更是香港人非常熟悉的品牌！

日本包裝設計大獎（簡稱：JPDA）自1985年開始，每兩年就會舉行一次，是現時日本包裝設計界別中最具規模和代表性的民間團體。今年共有406個包裝設計作品入圍，最後突圍而出的設計項目共有42款，分別獲得大賞、金獎、銀獎、銅獎及特別獎，其中包括一些香港人熟悉的食品！👇👇按下圖看大賞得主及部分金獎設計介紹！👇👇

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👇👇按下圖看更多匠心獨到的包裝設計👇👇

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同場加映：日本IKEA達人推介必買好物Top15

IKEA的商品款式設計簡約實用又多元化，加上親民的價位，想入手家居好物的話必會到此一遊！日本節目《サタデープラス》早前請來生活雜貨專家森井由佳，向觀眾們推介了15款IKEA「不買會後悔」的超人氣商品！