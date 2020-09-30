減肥是女生們的終身事業，不過有時會「口痕」想吃零食！無印良品（Muji）的零食一直深受歡迎，除了種類多元化之外，近年推出的「減糖零食」更加成為減肥人士的福音。想揀零食揀得好味又健康，一起來看看日本女生們有甚麼好介紹！

日本無印良品在2019年推出每份只有10g以下糖分的零食，全系列共有33款不同種類和味道，隨即成為減肥人士的健康福音！不過應該如何挑選才是最精明的選擇？近日，日本美女健身YouTuber Marina Takewaki（竹脇まりな）分享了她最愛的Muji減糖零食，包括女生們至愛的朱古力和蛋糕，吸引23萬觀眾收看！

（YouTube@Marina Takewaki）

另外，在Instagram擁有近14萬追隨者的日本「無印迷」媽媽Mizi（Instagram@miji_muji）也介紹了幾款近日大熱的Muji減肥零食，不少人食過都大讚：「比想像中好吃！」，部分香港都有得買！

👇👇即按下圖看她們推介的9款減肥必買零食！

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同場加映：MUJI零食受歡迎3大秘密原因

你有發現最近的MUJI零食包裝和份量「縮水」了嗎？原來這是他們其中一個銷售策略，而且背後還有著一個貼心小設計，而且更吸引愈多愈人到MUJI入手各款零食！

👇👇即按下圖看MUJI零食人氣秘密👇👇

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