每逢轉季，患有鼻敏感的人士都會飽受鼻水狂流、鼻塞等問題困擾。日本節目《名医のTHE太鼓判！》找來耳鼻喉專科醫生教大家用一個動作，只需20秒即可改善鼻塞！

每逢春天的時候，去日本可以賞到美麗粉嫰的櫻花，與此同時，有很多日本人會在此時飽受「花粉症」帶來的症狀困擾，而鼻塞就是其中之一。在香港患有鼻敏感的人士也不在少數，一到轉季的時候同樣會有鼻水狂流、鼻塞等問題！

（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

日本節目《名医のTHE太鼓判！》找來耳鼻喉專科醫生石井正則講解鼻塞的成因，以及鼻塞時用紙巾塞鼻的方法又可不可行？👇👇即按下圖看詳細解釋！👇👇

想舒緩鼻塞，呼吸一口新鮮空氣？石井醫生在節目上教了一套「通鼻塞體操」，動作非常簡單，只需維持20秒即有效減輕鼻塞問題，鼻敏感人士必學！

👇👇即睇圖或影片「通鼻塞」動作教學！👇👇

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日本節目《サタデープラス》（《Saturday Plus》）近日請來日本Daiso的職員介紹2020年最暢銷的五款人氣產品，部分可以在香港的$12找到，奪冠的一款打掃好物更是年間銷售450萬件的人氣商品！👇👇即按下圖看銷量排名👇👇