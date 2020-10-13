美網紅闖豪華末日避難所！自給自足如度假　承惠呢個價抵過買港樓

豪宅、豪華私人飛機和遊艇都唔新鮮，豪華末日避難所又聽過未？YouTuber MrBeast分享了美國豪華避難所24小時的經歷，12分鐘的短片，點擊超過4900萬。

同想像中潮濕、陰暗、擁擠的密閉空間不一樣，雖是用來避難的地下空間，但日常基本活動都有。泳池、健身房、桑拿室、「小公園」，甚至還能過上自給自足、種菜養魚的「田園生活」，地下的活動太豐富，一日根本玩唔晒。24小時後，MrBeast和他的朋友都意猶未盡，他們說這裡的一切和地上沒有不同，瞓得反而仲好——除了叫唔到外賣。世界末日來臨時，花100萬美金（約775萬港元）喺裡面可以做啲咩呢？

YouTuber MrBeast分享了美國豪華避難所24小時的經歷。（YouTube@MrBeast截圖）

超強安保系統、專業醫療服務，只有12套住宅的地下避難所

避難所的位置尤其重要，和以往別墅公寓的位置截然相反，避開城市和有水源的高海拔地區，周圍越荒涼越好。MrBeast三人住的是美國堪薩斯州威奇托北部的高端避難所，不過具體位置是絕對保密的。它在山丘和農田中，只露出一扇大門，很難看出會有人居住。

大門有半米厚，重16000磅（約7300公斤），輸入密碼自動打開。MrBeast嘗試硬拉後，開玩笑說至少要一千年才能打開。避難所能阻擋洪水、海嘯或者核爆炸，看起來完全冇問題。包括這扇大門在內，總共要過4道防爆門才算真正進入避難所，非常安全。看他們開門花了一番功夫，順利入去絕對唔係容易的事。

+ 3 + 3 + 3

一共14層，每一層都是獨立的公共區域，分為安保區、活動區、醫務室、獨立住宅區等等。穿過層層大門，首先來到泳池區，假山和滑梯營造出自然室外的感覺，一點也不壓抑，讓人意外。他們乘電梯到地下三層的辦公區，參觀保安監控室，這裡可以全天監察避難所內外的情況。

地下四層是儲存室，十足小型超市，貨架上擺滿各類罐頭。不要睇少這些罐頭，一罐已經夠47個人食。睇見呢堆罐頭小編就抑鬱了，難道只可以靠罐頭度日？還真不是，還有一片菜地和魚池，魚的糞便作為蔬菜的養料，如此循環利用，絕對綠色健康。他們摘了些蔬菜和魚做了晚餐。至於味道，睇MrBeast表情，一般。

地下十二至十四層是活動空間，有電影院。健身房旁邊是桑拿房。還有桌球、乒乓球、攀岩等等，哪怕留五年，也依然能保持原先的運動健身習慣。圖書館和自修室也夠大，其中，圖書館最多的也是生存指南類的書。我覺得只要有這樣的避難所，有沒有這些生存指南都不重要。

地下十一層是住宅區，每層可以住6至10人，共有12個獨戶住宅。每間房都有9英尺（約2.7米）的保護牆，沒人能闖進來。除此之外，和普通公寓沒兩樣，面積約170平方米起，包括三個臥室、廚房、餐廳和兩個浴室，售價由100萬到250萬美金不等（約775萬到1937萬港元）。

+ 4 + 4 + 4

每個房間窗戶都可以欣賞「外面的世界」，不過係睇片。清晨醒來，坐在「窗邊」發會呆，心情舒緩很多。每家每戶配有洗衣機、洗碗機、家具等，咩都唔駛帶就可以直接入住。

大概地底冇咩噪音，MrBeast和他的朋友們度過和地上冇咩不同的一晚，除了叫唔到外賣，其他都很好。除了上面的活動，MrBeast還有其他地方未探秘。小編查到周圍仲有一些有趣的地方，比如，狗狗們玩耍的公園。藥品齊全的醫務室。裝有槍支和彈藥的軍械庫，房主可以在室內射擊場訓練。據說這裡保證5年有網絡，唔駛擔心冇得玩手機。至於其他樓層，或許出於保密，沒有介紹。

+ 2 + 2 + 2

MrBeast和他的朋友們行出大門，從他們戀戀不捨的表情就知道，24小時太短，根本未玩夠。12分鐘的短片，大家都唔夠喉。

花費2000萬美金改建核導彈地下基地，訂房熱線被打爆

這棟避難所由空置的核導彈發射地下基地改建而來，主人Larry Hall曾在政府開發網絡和數據中心工作。美國在1950年代建了幾十個導彈發射地，本來是用於核導彈爆炸；但在1960年代被完全棄用了。「911」事件後，美國政府開始在災難規劃中投入更多的資金，他從那時就有了改造基地的想法。

2008年他終於下定決心，斥資30萬美金（約232萬港元）購買了一個空置的核導彈發射基地。而後他又花了2000萬美金（約1.5億港元）將基地改建成可居住的公寓。

越來越多富豪們都開始尋找可以躲避災難的場所，與2015年相比，2016年美國的高端避難所的銷售額增長了700%。如今因為新冠疫情爆發，高端避難所的訂單大幅增加，Larry每天會接到大量感興趣的買家的諮詢。

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