吉卜力日前釋出四百張高清電影截圖，當中不乏《千與千尋》、《崖上的波兒》、《借東西的小矮人》等大熱動畫電影，截圖引來不少網民腦洞大開改圖，加上不同的對白變成超有共鳴的Memes！

日前吉卜力工作室釋出400張高清劇照，有《千與千尋》、《風起了》、《借東西的小矮人》、《崖上的波兒》、《紅花坂上的海》等共八套電影的劇照，不少網民都以此改圖或加上搞笑對白！Facebook專頁「香港酒店工會」及「The Beggar in the Restaurant 乞客」，就在Facebook上傳多張酒店業、餐飲業心聲，張張共鳴張張爆笑！

香港人：好耐無食過自助餐啦哈哈哈哈哈哈！（好食玩飛設計對白）

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你都想自己為劇照加上對白，製作最適合自己使用的梗圖的話，可以自行下載！這些圖片像素高達1920 x 1080，大家當電腦Wallpaper都夠清！

回憶中的瑪妮（思い出のマーニー／2014）

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輝夜姬物語（かぐや姫の物語／2013）

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風起了（風立ちぬ／2013）

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紅花阪上的海（コクリコ阪から／2011）

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借東西的小矮人亞莉亞蒂（借りぐらしのアリエッティ／2010）

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崖上的波兒（崖の上のポニョ／2008）

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地海戰記（ゲド戦記／2006）

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千與千尋（千と千尋の神隠し／2001）

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😍😍😍 同場加映：幻愛取景地｜屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡 😍😍😍

部分劇情在屯門呢取景的港產片《幻愛》，引起不少港人對屯門這個大西北地區的興趣！記者整理電影中的取景店、人氣食店，帶你跟住《幻愛》遊屯門！想知邊度睇日落最靚？按下圖即睇😎😎

《幻愛》電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇

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