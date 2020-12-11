巴黎地下墓穴全攻略！參觀重點、購票交通、周邊美食一文收錄

巴黎最熱門的旅遊景點之一 —— 地下墓穴，每年接待了將近50萬來自世界各地的旅客，絕對是來巴黎旅遊的必訪之地。但地下墓穴這個地方，也許不是每個人都敢去的，所以這篇文章我們將會提供走訪巴黎地下墓穴的行前準備和注意事項。

規劃巴黎地下墓穴之旅所需要的行前準備，絕對不亞於參觀羅浮宮或凡爾賽宮！十八世紀時，巴黎爆發了比新冠肺炎更恐怖的瘟疫，導致20萬人死亡，也就是巴黎地下墓穴會出現的因由。為讓讀者能更輕鬆的前往、深入巴黎地下之城的歷史，漫步在數以百萬計的人骨中，了解這看似恐怖卻記錄著巴黎歷史的故事，我們列出了一些旅遊小技巧，讓你這趟地下墓穴之旅能夠一切順利，按圖即睇：

+ 27 + 27 + 27

我們建議參加Localers的巴黎地下墓穴導覽，以避開大排長龍的人潮。（IG@jens.vanlierop）

地下墓穴之旅實用資訊

地址: 1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France – 開放時間: 週二至週日10:00-20:30 門票售價: 現場購票:成人13歐元、小孩5歐元/ 網路購票:成人29歐元

巴黎地下墓穴之旅：鄰近地區景點

RUE DAGUERRE – 充滿活力的美食大街

如果你想在地下墓穴附近地區享用美食、正宗法式餐廳，那麼我們建議你前往Rue Daguerre！ 這條街有豐富多元的在地美食，一定會讓你驚艷不已！查看我們的地圖，搜尋Rue Daguerre。

FONDATION CARTIER – 美麗的當代藝術中心

你想體驗文化薰陶的機會嗎？我們推薦位於地下墓穴附近的知名精品品牌——卡地亞當代藝術基金會（Fondation Cartier）。雖然這個博物館可能比羅浮宮小，但對於對當代時尚、電影、建築等藝術文化愛好者來說，這裡擁有的一系列讓人驚艷的現代藝術品！查看我們的地圖，搜尋卡地亞當代藝術基金會。

巴黎地下墓穴之旅：附近哪裡可以享用美食？

點擊大圖睇睇地下墓穴周邊美食▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

WHERE TO STAY

點擊大圖睇睇5間私心推薦巴黎住宿▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

【相關圖輯】法國美食│精選7間巴黎甜品店 經典法式馬卡龍層次分明口感綿密！▼▼

+ 12 + 12 + 12

【本文獲「Insidr」授權轉載，粉絲專頁@insidrtc】