離地自由行｜法國南部5個熱門景點　必去機械博物館坐牛頭人怪獸

無綫旅遊節目《離地自由行4》法國篇昨日（5日）首播，旅遊達人袁學謙（Benedict）帶你遊走法國各地，首集就飛到法國第四大城市、有「粉紅之城」稱號的圖盧茲，以及擁有世界遺產的卡爾卡松！《香港01》旅遊記者整理5個熱門景點，其中航天博物館及機械博物館都令人大開眼界！

【1】法國人熱門結婚地點@圖盧茲市政廳

圖盧茲市政廳前面的廣場是重要地標，不少遊客都會在廣場前打卡留念。位於市中心的市政廳不但是當地的行政機構，在週末更成為法國人結婚的熱點，當地人會找市長或副市長擔任證婚人，才能完成證婚儀式。市政廳內部裝潢非常金碧輝煌，更掛上不少19世紀、描繪城市景色的名畫，猶如博物館一樣。👇👇👇按圖即睇市政廳的內部裝潢幾有睇頭？按圖即睇內部環境👇👇👇

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【2】全歐洲最大羅曼風格教堂@聖塞寧教堂

擁有800年歷史的聖塞寧教堂是歐洲最大、保存得最好的羅曼式教堂，於1998年被列為世界遺產。教堂更是前往聖地牙哥朝聖之路的要點，每年約有30萬天主教徒前來朝聖。不少法國新人在市政廳結婚後，都希望直接到教堂行禮。最特別的是教堂由紅磚建成，並非常見的石頭，令教堂更具獨特風格。👇👇👇想知道教堂內部建築如何？按圖即睇教堂的內部環境👇👇👇

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【3】飛機迷必去朝聖地@航空博物館Musée Aéronautique / Aeroscopia

位於布拉尼亞克的航空博物館，博物館內外都展示多架飛機展品，包括首架有法國飛過英國海的飛機、和諧式飛機、已經停產的飛機等。參觀者可以進去機艙參觀，Benedict就參觀以前可以吸煙的經濟艙、私人飛機、近代的頭等艙，更參觀全球第一架和諧式超音速客機，機上的設備都是1970年代的設計，令他大呼好classic。👇👇👇想知道第一架飛過海的飛機是怎樣?按下圖即睇博物館有甚麼展品👇👇👇

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【4】有機會試坐機械巨獸行走 @機械博物館La Halle de la Machine

博物館以大型的機械巨獸最為聞名，展現機械工程與藝術結合的美感，展品包括巨型蜘蛛、巨型牛頭人等怪獸，大部分都是根據神話故事而改造。最重要的是，創作者主張機械巨獸都有情感，因此巨獸會有擬人的動作，例如手腳會移動、流口水等。

Benedict亦有試坐上約14米高的牛頭人巨獸，他更搞笑地稱牛頭人為何不可在中環鬧市行走，爬上國際金融中心！👇👇👇想嘗試坐上牛頭人巨獸？按下圖即睇價錢、注意事項👇👇👇

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【5】歐洲保存得最好的雙城牆古堡@卡爾卡松城堡Cité de Carcassonne

2500年歷史的卡爾卡松城堡，是歐洲保存得最好、最具規模的中世紀雙城牆古堡，一邊是法國中部地區，另一邊是西班牙。雙城牆全長3公里，一共有52個塔樓，在1997年被列為世界遺產，現時更成為旅遊熱點。連Benedict都稱第一次親眼看見雙城牆城堡，他更幫忙一名武士穿武士裝！👇👇👇按圖即睇雙城牆古堡的外觀、環境👇👇👇

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😢😢😢 同場加映：17個景點疫情前後對比 東京澀谷街頭、大阪道頓堀場面超冷清 😢😢😢

新冠肺炎疫情嚴峻，不少國家都實施入境限制，很多旅遊熱點都變得冷清，例如日本東京、大阪、奈良等，遊客量都大幅減少。記者整理全球17個景點的疫情前後對比圖，原來包括台灣、泰國曼谷、法國巴黎等地，對比誇張。👇👇👇遊客減少令奈良鹿走到民居討食物吃！按下圖即睇17個景點的場面對比 👇👇👇

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