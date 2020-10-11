巴黎夜生活的另一面！在地人推介6間同志酒吧　體驗「午夜彩虹」

2019年5月17日，台灣於立法院三讀通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》後，成為第一個同性婚姻合法化的亞洲地區，這簡直是台灣人民最驕傲的一天！台灣同性伴侶將可以前往戶政機關登記結婚，這不僅是台灣往前的一大步、也是亞洲對於同志友善的一大步。愛，可以勝過一切，因為愛，所以人們可以選擇包容、並存、共榮！

同性婚姻合法化是這幾年台灣吵得沸沸揚揚的主題之一，挺同和反同有各自立場。回頭看西方世界，荷蘭於2001年成為第一個承認同性伴侶登記婚姻有效性的國家，然而法國也僅在6年前才承認同性伴侶婚姻的法律效力，自2013年法國同性婚姻合法以來，法國社會對於同志還是有很多分歧的意見。

法國也僅在6年前才承認同性伴侶婚姻的法律效力，自2013年法國同性婚姻合法以來，法國社會對於同志還是有很多分歧的意見（GettyImages）

問到一些法國人對於台灣通過同志婚姻的看法，來自巴黎的Benjamin表示：「在巴黎遇見的台灣人一直都很友善，而且很願意敞開心胸接受新事物，這次同性婚姻通過，他們應該感到驕傲！」，他的弟弟更表示：「之前在亞洲求學，知道亞洲文化相對保守，能夠跨出這一步，真是不容易！」許多人都是露出既驚訝又歡欣的表情，並表示非常開心台灣人民願意勇敢跨出這一步，讓台灣成為一個更多元的社會。

雖然不是所有法國人都能接納同志，即便在巴黎也一樣，不果在這個城市裡一直都有一些對同志友善的地方，特別是蒙馬特（Montmartre）、皮加勒（Pigalle）以及最具代表同志友善的瑪萊區(Le Marais)等地區。這裡我們整理了6個體驗同志酒吧、夜店、活動的好去處，不管你的性向如何，都可以來這邊輕鬆的感受一下，也許你會對「同性戀」改觀，你會發現除了性向不同以外，他們通常對人更敞開心胸、更友善。

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如同台北西門町紅樓也有同志友善區，其實是一個很舒服、自由、開心的區域，台灣的朋友真的很值得替自己身為台灣人感到驕傲，即便台灣社會對同志的歧見仍然存在，但也漸漸走向包容，並讓社會更多元，我們期盼在台灣或是世界各地，同志朋友都能受到更平等的看待和對待。

小撇步： 每個月在巴黎還有同志派對，在巴黎的不同地方舉行，名為「Flash Cocotte」，你可以上他的的臉書頁面，查詢他們這個月的活動詳情。