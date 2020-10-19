一家大細想去玩，不一定要去酒店staycation，本地商場也有不少食玩買、打卡好去處。《香港01》旅遊頻道記者今次為大家推介全港7個親子好去處，有人氣卡通蠟筆小新美食及精品市集、全港最大NAMCO樂園$50起任玩、免費小童Tesla駕車體驗、戶外繽紛帳篷日營等等。 （下列活動以發稿日為準，最終安排視乎個別商場而定。）

【1】旺角——打卡必去蠟筆小新主題市集

蠟筆小新吸引力非凡，不經不覺已經30 周年，近日就在旺角 MOKO舉行紀念主題市集，除了有會場限定造型美食及精品可買，有多個小新立像設在商場各個角落，粉絲們必去打卡！👇👇👇按圖看6大拍照區在哪裡？市集限定產品推介👇👇👇

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【蠟筆小新國際美食及精品市集】 地點：旺角MOKO 新世紀廣場MTR層中庭（港鐵旺角東站） 展期：即日起至10月28日 時間：11:00 - 21:00

【2】尖沙咀——享受戶外親子日營

海港城也有免費打卡好地方，海運大廈兒童王國樓層新增繪本作品展，展場貼滿日本兒童繪本大師谷口智則的畫作，繽紛像個動物遊樂園，每逢周末還會免費派故事創作工作紙！另外「海運觀點」草坪上亦會舉行戶外親子日營，參加者可獲超過$200的禮物包。👇👇👇按圖看如何參加日營活動👇👇👇

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【谷口智則動物遊玩繪本跳飛機樂園】 地點：尖沙咀海運大廈兒童王國樓層、海運觀點天然草坪 展期：即日起至11月15日（期間限定店只於周末周日開放） 時間：11:00 - 21:00

【3】九龍灣——$50起任玩NAMCO樂園

日本人氣遊戲機中心NAMCO在香港都設有不少分店，如同美國冒險樂園般逐個game收費，不過10月在九龍灣最新開幕的NAMCO「SPORTAINMENT ARENA」，則一個價錢任玩9大遊戲區，小童入場費$50可玩足30分鐘，計落更抵玩！👇👇👇按圖看NAMCO 9個遊戲區有咩玩？👇👇👇

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【NAMCO SPORTAINMENT ARENA運動遊樂競技場】 地址：九龍灣德福廣場2期5樓501A舖 營業時間：11:00 - 21:00（最後入場時間為20:30） 入場費：（首30分鐘）成人$80／學生$60／小童$50；（其後每30分鐘）成人$60／學生$50／小童$40

【4】銅鑼灣——免費駕駛兒童版Tesla車仔

如果小朋友是個小車迷，則推介利園的「KIDS’Driving Playground沙灘派對」活動。利園與電動車品牌Tesla合作，在二期露天花園引入兒童電動車，只需於商場內消費，即可試玩Tesla車仔，完成體驗後更有「駕駛課程」證書及小禮物！👇👇👇按圖看參加資格及體驗詳情👇👇👇

【KIDS’ Driving Playground沙灘派對】 地點：銅鑼灣利園二期三樓平台花園 展期：即日起至11月1日（逢星期六、日及公眾假期） 時間：14:00 - 18:00

【5】沙田——Snoopy公仔牆前邊打卡邊歎台茶

Snoopy粉絲必去沙田新城市廣場，因為除了有「歷史悠久」的史努比開心世界免費樂園之外，最近還有間新進駐的茶飲店出現Snoopy公仔牆！這間店由藝人鄧麗欣開設，主打芝士奶蓋配台灣茶葉醇茶，特意推出多款聯乘精品，還在店舖打造出太空漫遊場景，可以與NASA太空總署吉祥物Snoopy星空前打卡。👇👇👇按圖看4大打卡場景及推介聯乘精品👇👇👇

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【1011SIPTEA新城市廣場限定店】 地址：沙田新城市廣場一期2樓249號舖 展期：即日起至11月8日 時間：（周一至周四）12:00 - 21:30；（周五至周日）12:00 - 22:00

【6】荃灣——繽紛彩虹公園

而荃灣廣場則化身彩虹公園，最吸晴又易拍照的有巨大彩虹牆壁，還有七色彩虹跑道。👇👇👇想影靚相？按圖看拍攝貼示👇👇👇

【彩虹公園】 地址：荃灣廣場5樓戶外平台 展期：即日起至10月31日 時間：10:30 - 21:00

【7】太古——高達朝聖參觀模型生產線

如果喜歡模型的話，這個高達展則不可錯過，除了有巨型機動戰士立像打卡之外，就有介紹模型生產地BANDAI HOBBY CENTER靜岡模型工廠，以及模型大師的製作房間揭秘等。👇👇👇按圖看展覽必睇場景👇👇👇

【BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION】 地址：太古城中心二樓中庭及中橋 展期：即日起至10月21日 時間：12:00 - 21:00

💡同場加映：單車路線推介💡

親子遊想健康些，亦可以去離島踩踩單車，放鬆身心！👇👇👇按圖看坪洲路線推介👇👇👇

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