日本遊戲機中心NAMCO新店登陸九龍灣德福廣場，佔地8600多呎，除了夾公仔機，最特別是有運動主題的運動遊樂競技場 「SPORTAINMENT ARENA」，糅合運動、玩樂，一於邊玩邊瘦！

Namco 新店店內面積有8600多呎，登陸九龍灣德福廣場2期，當中有一個區域以運動為主題，佔地5100呎，當中有9個大型運動遊樂設施，即刻望望有咩玩！

超大型保齡球！（龔嘉盛攝）

【場内遊戲】

場内共有9款遊戲，包括球類對戰、大考反應力的刺激遊戲，更有超大型保齡球，不但好玩而且打卡一流！當中有兩個遊戲竟然係18禁！

👇👇👇點擊睇睇有咩18禁遊戲👇👇👇

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【記者實試心得注意位】

1/ 記得吃飽才進場：場内每個遊戲都嚴重地消耗體力，而且價錢計算用時數計算，店内也沒有餐廳、小食亭，所以記得要好好吃飽再去。

2/ 穿波鞋及襪子：因爲各類運動量都頗高，所以大家記得穿舒適的波鞋。另外有不少遊戲都需要玩家除鞋玩，所以記得著襪，仲要著好靚的襪！

3/ 年齡限制：場内有兩個遊戲需要年滿18歲才可以玩，想知就要點擊以上圖片啦！

4/ 同行人數：不少遊戲都要雙人對打！所以如果單機一人就不好玩啦！

【抗疫措施】

新冠肺炎疫情之下，每位客人入場前都要探熱。另外在每個遊樂設施的外面都會有消毒搓手液，大家出入記得洗洗手！

💰💰💰點擊圖片睇睇價錢💰💰💰

【NAMCO SPORTAINMENT ARENA運動遊樂競技場】 地址：九龍灣德福廣場2期5樓501A舖 營業時間：11:00 - 21:00（最後入場時間為20:30） 官網：http://namco.com.hk/

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