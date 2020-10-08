想去離島踩單車，不一定只去大嶼山，還有多條路線可選！《香港01》旅遊頻道記者為大家精選了6條好玩又多打卡美景的單車路線，有天空之鏡、歷史廢墟、浪漫夕陽、少見的近觀飛機路線也有，一於以踩單車的方法再探索本地美麗好玩的地方！

【1】欣澳渡假悠閒踩路線

香港迪士尼渡假區內的迪欣湖活動中心是個租車好去處，有單車、家庭式單車及水上單車租賃，還有洗手間及便利店，補給尚算方便。除了可以環繞湖畔踏單車，還可以沿渡假區寛闊路面踏到欣澳欣賞堤岸及木塘景色，或遊覽迪士尼3間酒店環境。

路線：迪欣湖＞欣澳海濱長廊＞陰澳木塘＞迪士尼酒店＞迪士尼碼頭

需時：約半小時至一小時

👇🚴👇想知邊個位有「天空之鏡」？按圖看「欣澳路線」及打卡位靚相👇🚴👇

+ 2 + 2 + 2

【2】東涌飛機朝聖兼賞日落

東涌可謂大嶼山較多單車店選擇的地方，有約三四間。由於三面環山，有山景、海景、石澗景、還有歷史古蹟等，路線方面多元，而且打卡位多。其中踏至機場維修區一段路，更相當浪漫，還可以窺探飛機升降，感受震撼。也是大嶼山欣賞日落的絕佳去處。

路線：東涌＞赤鱲角南路行車橋＞機場維修區＞赤鱲角南環路＞東涌炮台＞黃龍石澗

需時：約半小時至一小時

👇🚴👇欣賞日落的最佳地點在哪？按圖看「東涌路線」及打卡位靚相👇🚴👇

+ 3 + 3 + 3

【3】梅窩尋幽探秘之旅

梅窩人丁較少，郊遊感覺較重。路面較窄，會經過小村莊，欣賞較純撲的香港，亦可以參觀歷史猶久的廟宇。而近山地區還有銀礦洞，在瀑布前打卡或尋幽探秘亦可。

路線：梅窩碼頭＞銀礦灣泳灘＞銀礦洞＞銀礦瀑布＞鹿地塘更樓

需時：約一小時

👇🚴👇影靚相有小貼士！按圖看「梅窩路線」及打卡位靚相👇🚴👇

【4】坪洲尋隱世廢墟藝術花園

很多人不知，其實小小的坪洲也有單車可租，由碼頭直入大街永安街和永興街附近便有。由於島仔細，往南往北走都可，新手宜沿海濱路踩，寛闊而平坦；技術較佳也有上山斜路可以挑戰。由於曾是60、70年代的工業中心，所以探尋歷史廢墟就最好不過。

路線：坪洲碼頭＞秘密花園＞東灣＞大利島＞坪愉徑＞南灣＞手指山＞坪洲碼頭

需時：約一至兩小時

👇🚴👇秘密花園隱藏在工廠遺址？按圖看「坪洲路線」走法及打卡位靚相👇🚴👇

+ 8 + 8 + 8

【5】長洲鳥居山中找

長洲不只在島中央閒逛，如單車技術較好的人士推介上山！全島最高的山在北邊，有95米，初時沿海踩相當輕鬆，當作熱身一輪後，便會入戲肉，挑戰驚人斜度，所以難度較高。

路線：長洲碼頭＞海傍街＞大貴灣＞長北路（長洲家樂徑）＞北社公園＞原路回程

需時：約一至兩小時

👇🚴👇長洲都有鳥居？按圖看「長洲上山路線」走法及打卡位靚相👇🚴👇

+ 3 + 3 + 3

【6】長洲南路玩味防波堤

長洲南邊路線也有上山斜路，不過沒有北邊山坡般斜，比較易上，如果初學者挑戰中途力有不逮，不妨下車推車，省力兼避免生危險。路線中經過較多民居，還可以順道發掘地道小食！

路線：碼頭＞大興堤路＞西堤道＞欣雨亭＞眾樂園＞山頂道＞東灣＞碼頭

需時：約兩小時

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+ 3 + 3 + 3

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香港還有很多隱世郊遊好去處，例如以下推介的外島，自行租艇、租水上的士便可到達👇👇👇按圖看景色有多美👇👇👇