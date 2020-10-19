東京迪士尼樂園是日本人心目中的「夢之國」，園內每個角落均花了大量心思設計和打理，務求讓所有入園的賓客都能享受現實世界找不到的夢幻體驗！加上最近全新的「美女與野獸」主題園區開幕，有日本節目就趁機集合13個東京迪士尼的穩藏小秘密，再次令東京迪士尼成為日本社交網站的熱門話題！

（tokyodisneyresort.jp）

日本節目《教えてもらう前と後》早前在東京迪士尼樂園訪問了100位「迪士尼迷」，收集只有資深Fans才知道的小秘密，其中有很多都是隱藏在魔鬼細節之中，讓人不禁感嘆：「無論去多少次都能有新的發現！」就好像柱子上的皇冠裝飾看似平平無奇，但原來只要調整好角度，就能拍出以下的照片！

（《教えてもらう前と後》截圖）

無論有沒有去過東京迪士尼，以下13個東京迪士尼樂園的隱藏小秘密你一定要知，未來有機會入園時不妨細心留意一下吧！👇👇👇按下圖揭開「夢之國」的秘密👇👇👇

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