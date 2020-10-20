九龍灣德福廣場二期有不少新店進駐，當中有齊食玩買好去處可以一日玩晒，不管是閨密還是親子，都十分值得一去！

未來的周末打算到哪兒玩？大家不如考慮一下九龍灣！現時九龍灣有不少新店進駐，除了有全港最大的MUJI分店，更有最新的Namco遊樂競技場！

必去！大型保齡球！（資料圖片）

【1】NAMCO Sportainment Arena——低至$80任玩

日本遊戲機中心NAMCO新店登陸九龍灣德福廣場，佔地8600多呎，除了夾公仔機，最特別是有運動主題的運動遊樂競技場 「SPORTAINMENT ARENA」，糅合運動、玩樂，當中有9個大型運動遊樂設施，即刻望望有咩玩！

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【NAMCO SPORTAINMENT ARENA運動遊樂競技場】 地址：九龍灣德福廣場2期5樓501A舖 營業時間：11:00 - 21:00（最後入場時間為20:30） 官網：http://namco.com.hk/

【2】Café&Meal MUJI——必試人氣梳乎厘奄列

MUJI九龍灣店入面就有一間Café&Meal MUJI，大家來到必定要一試，因爲不是每間MUJI都有Café&Meal！座位寬闊，十分舒適，販售各款日式家常菜或甜品，有多種點餐方法，除了一般直接向店員落單、外賣點餐機，亦可透過掃QR CODE直接網上落單，過程方便。至於有什麼是必食的？👇👇立即點擊圖片睇睇 👇👇

【3】全港最大MUJI——買限定急凍食材

九龍灣店是全港最大的分店，貨品稱得上最齊全，特別是有很多款日本直送的MUJI冷凍食品，更有最近大熱的MUJI冷凍燒賣！近日天氣轉冷，MUJI九龍灣店更有火鍋專區，大家可以在無印購入日式湯底、火鍋料，製作最正宗的壽喜燒或日式火鍋！

👇👇點擊圖片睇睇人氣冷凍食品的甜品類推介👇👇

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【無印良品德福廣場店】 地址：九龍灣德福廣場2期4樓401-402舖 營業時間：星期一至五 11:00-22:00；星期六、日及公眾假期 10:00-22:00 電話：39738380

【4】Decathlon——掃運動用品

位於九龍灣的Decathlon佔地4000呎，面積是在港分店中最小，不過需要的運動用品都算是齊全！基本上瑜伽、浮潛、健身的用品都有！

👇👇👇點擊睇睇Decathlon店面👇👇👇

【Decathlon德福廣場店】 地址：九龍灣德福廣場2期3樓351-352舖

【5】享樂烘焙——必買人氣麵包

情侶檔開店的享樂烘焙元祖店在新蒲崗，因爲太受歡迎，於是開設分店選址九龍灣，店内的Bagel、軟歐包都是必買之選，不過最特別是獨門冰心麵包，每日限量，經常售罄，大家經過見到一定要買來試試！記者小貼士，普遍Bagel可以密封急凍放在冰格儲存，到食的時候可以蒸的方式翻熱！

👇👇👇點擊看看麵包種類👇👇👇

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【享樂烘焙】 地址：九龍灣常悅道21號eastmark地下3號 電話：2506 2122

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😍😍 同場加映：谷辰日式精品超市——必買手工飯糰、自己裝果仁😍😍

尖沙咀最新開幕的5000呎日式精品超市谷辰Guusan，除了有日本直送的生果、日用品之外，亦有可以自行裝袋的果仁區域，最吸引是熟食區，有不同款式日式便當、飯糰等，也有精品咖啡！

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