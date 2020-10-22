60年歷史的高雄六合夜市，是不少遊客去高雄必定會朝聖的景點，但受到新冠肺炎（Covid-19）疫情影響，旅客急跌，不少檔主指生意剩下一成，接近50攤檔更要暫停營業。

六合夜市（fb「Taiwan 台灣」圖片）

六合夜市位於高雄市新興區，在美麗島捷運站附近，交通方便加上攤檔選擇多，曾被交通部觀光局評選為「最有魅力夜市」，難怪是不少旅客必訪之地。

根據六合夜市自治管委會官方資料顯示，以往平日一天大約有1.5萬至2萬人潮到訪六合夜市，假日更會突破3萬人，非常誇張；但隨著疫情爆發，觀光客銳減，平日只剩下5千至6千訪客，即使是假日都僅餘1萬多人次。過去六合夜市約有175檔攤檔，現在卻有50檔要暫停營業，非常可惜。

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