假期最怕打風落雨，如果想帶小朋友一起出外遊玩卻遇著壞天氣，不妨考慮室內任玩的遊樂場。全港有幾十間大大小小的室內親子樂園，《香港01》旅遊頻道記者精選面積最大、最多東西玩的6個放電好去處，有間全新開幕最長7小時無限出入任玩，只需$180起！

（留意場地或因疫情問題而更改開放時間或暫停營業，出發前請先自行向場地查詢。）

【1】黃埔KidzTech 全港最大親子蒲點

KidzTech前身叫「Campfire Play」兒童樂園，近月重新開幕，結合室內遊樂場、親子餐廳、烘焙教室等，成為多功能親子會所，2層合計共56,000呎，大過2個足球場！有10大玩樂區域，包括3米高的金屬滑梯、海景波波池、電動車場等等。👇👇👇$180一大一小任玩7小時？按圖看收費資料及玩樂區介紹👇👇👇

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【KidzTech】 地址：黃埔環海街11號海名軒5樓 電話：3168 6809

【2】奧運SuperPark 大人小孩都啱玩

SuperPark是來自芬蘭的室內活動樂園，遊樂場佔地45,000呎超大，一個價錢便可玩勻全場3大園區，超過20項適合不同年紀及難度的活動，大人都可以找到玩得瘋狂的遊戲，與小朋友同樂。👇👇👇按圖看最刺激好玩的遊戲推介👇👇👇

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【SuperPark Hong Kong】 地址：九龍海暉道18號一號銀海地下G03室（鄰近奧海城） 電話：3611 0139

【3】尖沙咀Donut Playhouse 必玩全港最高室內滑梯

走入尖沙咀海傍商場的玻璃幕門，Donut Playhouse招牌巨型公仔非常亮眼，正是3層高滑梯的入口。這個室內遊樂場佔地約有2萬平方呎，有多個互動遊戲玩樂區、親子餐廳及紀念品區👇👇👇按圖看收費及各遊玩設施👇👇👇

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【Donut Playhouse】 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA地下G050號鋪 電話：6114 1771

【4】油塘J-Plus 平價樂園$40起有得玩

連鎖兒童遊樂場美國冒險樂園就於油塘設有旗下最大的親子樂園，名為J-Plus，佔地約2萬平方呎。場內有迷你高爾夫球場、獨立遊戲機區域，還有以糖果屋為主題的迷宮區，收費與其他店不同，不用金幣，改以購買點數來計算，不過相對其他樂園，這裡還是較便宜。👇👇👇按圖看如何收費👇👇👇

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【J-Plus】 地址：油塘高超道38號大本營3樓301號舖 電話：2343 5068

【5】愉景灣Epicland 歷奇王國放電一流

佔地14,000呎的Epicland則以歷奇為樂園主題，翻新後2019年才重開，設施較新。遊樂場高5層，主打空中漫步、飛索Zipline、室內攀石、彈床等，另外波浪形彩虹滑梯亦是很多家長愛為小孩打卡的地方！👇👇👇部分設施有高度限制！按圖看更多場地資料及收費👇👇👇

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【Epicland】 地址：大嶼山愉景灣愉景北商場地下G31 電話：2441 0098

【6】沙田Play Easy 輕鬆玩 全日任玩最長8小時

這個兒童遊樂場位於沙田石門，約有12,500呎，即半個足球場大小，算是區內少有的大型室內樂園。除了必備波波池之外，還有釣魚池、決明子砂池，相當特別。👇👇👇按圖看全日任玩門票收費👇👇👇

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【Play Easy 輕鬆玩】 地址：沙田石門安群街1號京瑞廣場2期1樓102A1及102B4 電話：2560 5088

🚲同場加映：親子單車路線推介🚲

假期想親子玩樂，馬鞍山都有簡單的單車路線！👇👇👇按圖看馬鞍山路線靚靚風景👇👇👇

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