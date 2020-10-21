西環堅尼地城卑路乍灣海濱休憩用地日前（19日）全面24小時開放，佔地約5,900平方米的用地設有寵物角，市民可以寫繫上牽繩的寵物入內。休憩用地亦有不少打卡位，例如可愛巨型針織公仔、全新印章裝置，小朋友可以集郵！《香港01》旅遊記者精選西環一日遊6大好去處，包括IGable的西環碼頭、港女打卡必去西環泳棚、Infiniti C，以及米芝蓮煲仔飯名店。

【第一站】📸打卡文青相最IGable@西環貨物裝卸區

西環貨物裝卸區（或稱西環碼頭）擁無敵大海景，更有「港版天空之鏡」，連電影《春嬌救志明》都有去拍攝。大量竹棚堆起的竹牆、疊起、有不同顏色的貨櫃做背景板，通通都是西環碼頭的打卡元素。想影得更加有mood、小清新感？在黃色、黑色相間的燈柱石座下打卡就最有feel！📸👇👇

【第二站】🌅最新睇日落勝地@卑路乍灣海濱

卑路乍灣海濱休憩用地全面24小時開放，成為最新西環打卡熱點，傍晚仲可以欣賞日落。佔地約5,900平方米的休憩用地有遮蔭座椅、綠化園境、寵物角，仲有巨型七彩針織公仔，帶小朋友打卡就最適合。中央位置的活動平台、座椅由運貨用的卡板搭建成，可以自由拼砌、自由組合。仲有一個隱藏遊戲？按下圖即睇👇👇

+ 3 + 3 + 3

【第三站】😋粉藍色伯爵茶蛋糕打卡必試@Infiniti C

鄰近堅尼地城港鐵站，Infiniti C是一間主打無麩質的純素cafe，裝潢以粉藍色、黑色為主，店內設有吧枱位、梳化位。招牌粉藍色伯爵茶蛋糕，外層是碟豆花製成的粉藍色忌廉，裏面是鬆軟的伯爵茶海綿蛋糕，有淡淡的伯爵茶香。想知牛油果班戟有幾正、價錢？按下圖即睇🍰👇👇

+ 3 + 3 + 3

Infiniti C 地址：西環堅尼地城科士街40號浚峯地下6號舖 電話：3460 4996

【第四站】☕藝術氣息濃厚咖啡店@Lex Coffee

精品咖啡融合高級西餐的Lex Coffee，餐廳裝修像高級精品店又像畫廊，牆上掛滿色彩繽紛的滑板、畫作、藝術品，天花板懸掛鏤金吊燈，環境有格調、有空間感。主菜方面必試龍蝦意大利飯、大蝦意粉，甜品Tiramisu、村上隆設計的太陽花咖啡就最適合打卡！想知仲有哪些拉花圖案？按下圖即睇☕👇👇

Lex Coffee 地址：西環堅尼地城卑路乍街100號地舖 電話：2149 9633

【第五站】📸海天一色絕美IG打卡地點@西環泳棚

西環鐘聲泳棚早於60年代建成，木板、竹棚搭成的泳棚原意鼓勵市民多游泳，由岸邊延伸出海的木橋，市民可以直接跳落水暢泳。筆直的長木橋由岸邊延伸入海，站在橋上影相、影海浪，仲可以在日落時分去影相，仲有機會影到粉色、橙色的天空做背景！按下圖即睇點影最靚📸👇👇

【第六站】🍲連續三年米芝蓮推介煲仔飯@嚐囍煲仔小菜

最後一站不能錯過米芝蓮煲仔飯！嚐囍煲仔小菜連續三年獲米芝蓮推介，主打各款炭火煲仔飯和中式點心，例如白鱔滑鷄冬菇煲仔飯、臘味排骨煲仔飯、臘味滑雞飯 ，亦有創意日式鰻魚煲仔飯。煲仔飯粒粒分明，飯不會過於硬身，飯焦可以整片起出來，香脆但不黏牙，充滿炭火香。按下圖即睇人氣煲仔飯🍲👇👇

+ 3 + 3 + 3

嚐囍煲仔小菜 地址：西環堅尼地城北街25號地下 電話：2819 6190

😍😍 同場加映：煲仔飯全港人氣Top 10 實試元朗凱逸白鱔煲仔飯 金黃飯焦超香脆 😍😍

天氣轉涼要食熱辣辣的煲仔飯！港九新界都有不少高質煲仔飯，其中兩件更是米芝蓮推介名店。記者精選10間人氣煲仔飯，親身實試元朗人龍小店凱逸餐室的煲仔飯，仲食到大大塊金黃色飯焦，沒有令人失望。有一間仲主打自煉豬油撈煲仔飯，按下圖即睇🍲👇👇

2020米芝蓮必比登推介煲仔飯@坤記煲仔小菜

連續兩年獲得米芝蓮推介的坤記，招牌菜式有傳統港式的田雞、白鱔、臘味煲仔飯。煲仔飯甘香、口感偏硬，配料非常夠味。豉油是另上，味道偏甜，淋在煲仔飯上面非常濃味。飯焦也做得出色，微微焦脆的口感，沒有煲得焦黑。👇👇👇 按圖睇睇坤記的人氣煲仔飯款式、價錢 👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

想知仲有邊9間煲仔飯上榜，立即點擊內文👉👉煲仔飯全港人氣Top 10 實試元朗凱逸白鱔煲仔飯 金黃飯焦超香脆