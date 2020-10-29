早前連登討論區發起「第一屆名畫命名大賽」，將世界名畫配上爆笑設計對白，二次創作令網民捧腹大笑。日前有Facebook旅遊專頁邀請網民分享名畫命名大賽的旅遊篇，引來網民踴躍留言，將眾多名畫配上各種旅行共鳴精警句子，記者精選了當中的31幅，包你睇完笑到肚痛！

受新冠肺炎影響，香港人被逼留港，表情就如圖中人物中苦惱，大嘆「唉 幾時先飛得呀？」（網上圖片）

網民將世界著名畫作如《吶喊》、《蒙羅麗莎》、《割掉耳朵的自畫像》等進行二次創作，改掉作品原來的名字，配上有關旅行的精警對白，包括搶$1機票時的興奮心情、鄙視本地Flycation、希望盡快開關的逼切等，惡搞caption非常有想像力。按圖睇睇31幅創意改名名畫🤣👇👇

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😂同場加映：帶父母去旅行10大難忘經歷😂

帶父母去旅行絕對不是一件容易的事情，很多時他們會做出很多令人無言的行為，令自己哭笑不得。記者精選了10個網民分享自己和爸爸媽媽外出旅行的奇異經歷，你又試過幾多個？🤣✈👇

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