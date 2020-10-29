英皇戲院進駐將軍澳日出康城The LOHAS，成爲將軍澳區内最大的戲院，新戲院更推出多款將軍澳限定的美食！《香港01》記者率先參觀，即睇戲院最佳座位位置！

將軍澳The LOHAS即將開新戲院，是區内最大戲院！英皇戲院會在11月1日開始營業，共設6個影院，共提供883個位置，6個影院都是用杜比7.1音響及SONY 4K Laser放映。

英皇戲院進駐將軍澳The LOHAS。（歐嘉樂攝）

英皇戲院進駐將軍澳，新店開張首月會推限時優惠，只要跟住以下方法，即可以優惠價錢45元觀賞電影！

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比起其他戲院只提供爆谷、熱狗等食物，英皇戲院素來都有不少美食！這次配合新店開張，更有幾款新店獨家的小食！雖然現在無法邊看電影邊吃小食，不過大家都可以在影院外的桌椅上享受美食或外賣回家！

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+ 7 + 7 + 7

看電影最怕就是坐得太前，要不斷抬頭看電影，看完之後頸都快要歪掉了！記者親身到場，就爲大家實試到底哪行開始才不需抬頭，有幾個位置千萬不要買！

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英皇戲院The LOHAS 地址：將軍澳The LOHAS 康城L4

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