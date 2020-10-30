日本童年傻事插畫引3萬Fans共鳴　粟米筒套手指/解體原子筆超好玩

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小時候做過的無聊事又豈止一兩件？有日本漫畫家將童年那些瑣碎，但卻令人印象深刻日常小事集合起來，畫成多幅「童年傻事」插畫，吸引一眾日本網民瘋狂讚好，表示「非常有同感」、「100%全中！」，其中有部分香港人細個都一定有做過！

不知你有沒有發覺，關於小時候的記憶印象總是特別深刻？日本漫畫家仲曽良ハミ將自己小時候的童年日常畫成一系列插畫，例如最愛將栗米筒套滿十隻手指、食口哨糖瘋狂發出「嗶嗶」聲等，隨即引起一眾日本網民的共鳴，紛紛留言：「好懷念！」，也讓人想起過往無憂無慮的童年時光。

邊玩邊食「眼鏡朱古力」！（nakasorahami8330@Instagram）

仲曽良ハミ描繪的這15件「童年傻事」，相信不只日本人，作為香港人的你和我都一定有試過！👇👇即按下圖看15件「童年傻事」👇👇

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