日本文化｜「返鄉下」的次數多了，對於一些日本特有的文化似乎變得「見怪不怪」，但回憶起來，不知你又記不記得初次遊日感受到最大文化差異是甚麼？



原來日本的選舉活動很擾民？（《逃避很可恥但有用》劇照）

日本和香港的生活環境不同，而且每個地方都有獨有的文化習慣。在外國人眼中，究竟有甚麼令人驚訝的日本文化？例如吃拉麵時要發出「雪雪」聲原來已經過時？小學生獨自上學好勇敢？其中有些更是令日本人都覺得「放過我吧！」的日常！

👇👇即按下圖看衝擊港人的22個日本文化👇👇

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同場加映：東京迪士尼樂園13個秘密

日本節目《教えてもらう前と後》早前在東京迪士尼樂園訪問了100位「迪士尼迷」，收集只有資深Fans才知道的小秘密，其中有很多都是隱藏在魔鬼細節之中，讓人不禁感嘆：「無論去多少次都能有新的發現！」👇👇👇按下圖揭開「夢之國」的秘密👇👇👇

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