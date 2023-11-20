食拉麵「雪雪」聲已過時？跪地是日常？衝擊港人的22個日本文化

撰文：西米Lu
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日本文化｜「返鄉下」的次數多了，對於一些日本特有的文化似乎變得「見怪不怪」，但回憶起來，不知你又記不記得初次遊日感受到最大文化差異是甚麼？

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日本和香港的生活環境不同，而且每個地方都有獨有的文化習慣。在外國人眼中，究竟有甚麼令人驚訝的日本文化？例如吃拉麵時要發出「雪雪」聲原來已經過時？小學生獨自上學好勇敢？其中有些更是令日本人都覺得「放過我吧！」的日常！

👇👇即按下圖看衝擊港人的22個日本文化👇👇

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