全球各地的新冠肺炎疫情仍未受控，想去日本旅行似乎還需要再等一等。只能留在香港的日子，去無印良品（MUJI）逛一逛，或許能夠滿足一下各位「回鄉」的慾望。不過一入到MUJI面對著琳瑯滿目的貨品，如何才能買到實用好物？不如一起來看看來自資深無印迷的推介吧！

（《サタデープラス》截圖）

日本節目《サタデープラス》最近找來資深無印迷小林尚子，推介MUJI必買的家居雜貨和小物，讓你買得精明之餘，也能從中感受到MUJI商品的厲害之處！

資深無印迷小林尚子。（《サタデープラス》截圖）

小林尚子成為MUJI用家已有27年，曾經出書教授「無印良品收納法」，更會每星期逛MUJI，留意有沒有新商品推出市面，每年在MUJI的花費總值逾50萬日圓，可稱得上是MUJI的「狂熱分子」。今次她推介的15款產品，大部分看似簡單的設計背後，原來隠藏著一些讓你的生活更加方便舒適的小心思，而且很多香港都買得到！

👇👇即看無印迷推介MUJI必買雜貨TOP 15👇👇

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除了MUJI之外，日本超人氣百元商店大創（Daiso）的商品一直深受歡迎，除了價錢便宜之外，設計具有無限創意的多功能好物，也令人每次到訪都像尋寶一樣有「開心大發現」！不過店內種類繁多，哪一款銷量最高？又是哪款「神器」成為日本太太們的人氣之選？

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