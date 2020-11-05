「貓美術館 – CAT ART世界名畫展」於日本、台北及高雄等地巡迴展出時已經深受歡迎和關注，終於正式登陸香港北角匯！大家可以免費觀賞各款貓貓名作例如《貓娜麗莎》、《戴珍珠耳環的少女貓》等，更有不少首次作出展覽的作品，例如立體畫、星夜燈光展覽等。

各位貓奴注意！於台灣、日本大熱的《貓美術館》展覽活動登陸香港北角匯，在北角匯商場多個位置放置展品，大家可以免費觀賞和打卡！展覽精選日本畫家山本修的作品，每幅都是向世界名畫致敬，將畫中主角換成貓貓，超療癒！

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各位奴才可以帶同自家主子到場影靚相，不過大會就規定不能讓貓貓落地，只可抱住合照。而香港限定、首次展出的有打卡必備立體畫，可以全個人走進去拍照打卡，《貓星夜》燈光展覽則很像之前的梵高多感官體驗展，有大幅畫作及燈光，仔細留意的話，射燈都是貓掌圖案！

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大會更推出不少紀念品如砌圖、行李箱等，不過就需要用商場會員積分再加商場消費才可以換到。展覽由即日起展出至2021年1月10日，各位貓奴係時候帶貓貓出街啦！

北角匯1期 地址：香港北角北角邨里1號

北角匯2、3期 地址：香港北角渣華道123-133號

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