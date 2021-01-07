【下塘坑行山路線】隱世靜澗山低水闊　路程夠短新手上路一流

撰文：行山唔簡單
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市區旁的靜澗——下塘坑是香港仔市區旁的山澗，人煙稀少，十分慢地行都是1至2小時完成，澗中山勢十分適合去嘗試玩山澗活動，水質可以，還有魚在澗中游走。
路程︰香港仔巴士站-＞下塘坑-＞香港仔下水塘-＞香港仔上水塘-＞ 灣仔峽
香港仔下塘坑是「大隱隱於市」的靜澗，路程較短適合新手，出發前按圖先睇注意事項與沿途風光：
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建議行山路線：
11點香港仔巴士站集合，然後向黃竹坑方向行，到學校前要轉入公園，開始入澗，此澗比其他澗闊，所以影相比較壯觀。如果不想涉水都可以，只在石上跳來跳去就無問題，走到香港仔下水塘前離澗，然後可以選回石排灣或是行去灣仔峽（詳細看地圖）如去灣仔峽需時1小時。
今回心得：
1. 人煙稀少
2. 落雨不要行澗
3. 水是流向大海的
4. 行澗比行山有一定風險，請多準備資料同看天氣才出發
5. 如果發現途中太大水，不能應付，請回旁邊山路繼續行程
【同場加映】涼爽的秋冬季正是行山好時節！元朗八鄉河背水塘、華富瀑布灣…推介港九新界7條啱晒新手、靚景兼具的輕鬆行山路線（附交通方式）：
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同場加映！盤點10大行山謊言，立即按圖：
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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】