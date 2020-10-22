南朗山行山路線︳慢行4公里輕鬆登頂!360°飽覽南中國海超Wide靚景

主題樂園是好友和情侶最愛結伴前往的地點之一。可是處於「長期糧尾」怎麼辦？下次對方提出約會到海洋公園，不妨反建議遊覽南朗山，從高處俯瞰樂園，又是另一番感受。 南朗山位於香港島黃竹坑，高284 米，三面環海。南朗山原稱「南望山」，因其山峰橫亙在圍村前，後來「望」讀成諧音「朗」，從而得名。山巒的大部分建設成海洋公園，包括東北山坡的纜車系統和西南面的戶外扶手電梯。惟南朗山的主要山體並非在海洋公園的範圍內，山頂部分也保存原貌，供大家登頂遠觀香港仔和南中國海的景色。

第一站：竹林樂園

從黃竹坑港鐵站出發，先循警校道上山，到達黃竹坑港鐵車廠後沿着南朗山道的行人路直走。從城市走進自然，景色慢慢由密集的石屎森林轉化成開揚的海景，看到鴨脷洲的玉桂山和泊滿遊艇的深灣和布廠灣。走過蜿蜒的車路後，沿左邊的石階上山，進入南朗山郊遊徑。不久到達南朗山道休憩花園，設涼亭和健身設施。上山的路段兩旁有很多白瓣黃蕊的大花朵，是原產於香港的大苞山茶，1955 年首次在大帽山發現，以當時港督命名，因而又稱葛量洪茶。山茶科植物的花期一般在十月至十二月，有興趣賞花宜冬天前往。

歷史秘聞

現在的南朗山是歡樂的郊遊熱點，但原來這座山曾經與死亡掛鈎，有不祥的意味。1967 年，香港防癌會在南朗山道興建南朗醫院，專門醫治癌症和提供善終服務。因此，當時坊間流傳「入南朗等死」的說法。南朗醫院於2003 年結束服務，2006 年改建成癌症康復中心。

按圖看清路線、沿途風景▼

拾級而上，途中遠觀海洋公園的機動遊戲，感受到刺激和愉快的氛圍。中段經過隱秘的竹林小徑，有興趣可以和朋友進去探索。兩旁的黃色竹子形成迷你步道，伸延到院子，是行山人士開闢的小天地。庭院內的笑臉佛和寫着「知足常樂」的石頭帶我們遠離俗世的煩囂。好友閨密可以在這個隱世的樂園促膝長談，享受寧靜共處的時間，有別於主題樂園的喧鬧。

離開樂園後，沿梯級上行至郊遊徑的終點南朗亭，稍作休息和補給。南朗亭旁設有石卵徑給大家挑戰。站在平台上可飽覽360度的風景，前方是海洋公園的過山車、南丫島、大嶼山，遠觀檐桿群島和南中國海。在平台上面向西方，與好友一邊談心，一邊欣賞絕美的日落。

打卡秘訣：想不到動作的閨密可以善用手擺出不同的形狀和英文字母拍照，例如心形、LOVE等。拍照時謹記注意安全，不要走得太近懸崖邊。

第二站：奇石陣

離開南朗山郊遊徑後，石梯接上由山客和街坊建設的天然山徑，引路進奇石陣。這裏是一片荒蕪的黃土平地，四面被群山包圍，豎着發射站的山頂就是南朗山。石頭散落在地上，堆砌成不同形狀。其中一個說法是南朗山上曾搭建磚窯，以高溫燒磚，現時遺下亂石堆。南朗山的英文名字Brick Hill 也是因磚窯遺址得名。部分石堆懷疑由山客堆砌，模仿椅子和桌子的形狀，建立一個小客廳。這些雕塑般的石頭，排列得亂中有序的陣式，就像天然的樂園景點。奇石林旁邊的小徑通往臨近山邊的絕佳觀景位置。坐在石塊和同伴欣賞香港仔避風塘的景致，讓煩惱和壓力隨海風而去。

第三站：觀景舞台

參觀奇石陣後，繼續上山的路程。沙泥徑回歸石階，拾級輕鬆登上南朗山直升機坪。此直升機坪甚少升降，反而成為行山客的觀景台，供俯視深水灣和淺水灣的景色。站在圓形的中央擺出不同姿勢，機坪搖身一變成為你的舞台。本想往南方小徑續走，惟道路通往海洋公園範圍，沒法繼續前進，遂往山頂進發。沿着梯級走得越高，景觀越開揚。回頭一望，腳下正是整個海洋公園的遊樂設施和香港仔海峽的群島。山頂豎立數碼電視發射站和警察電波天線，還有284 米標距柱。閨密享受攻頂的快感過後，就可以沿路折返下山。

攝影秘訣：白天和黑夜的景色完全不同，尤其入黑後海洋公園的多項設施會亮燈。若希望觀看兩種景色，建議下午2時出發，並在太陽下山前回程，有幸可觀賞布廠灣的日落。冬季可清晰看到太陽從東邊的赤柱上升，在西面的大嶼山落下。

（《山野漫遊——女生行山指南》，萬里機構授權使用）

特別推薦路線 黃竹坑港鐵站＝＞南朗山道＝＞南朗亭＝＞南朗山 ＝＞南朗山道 長度： 全程約4 公里 需時2.5 小時 詳細交通資訊 去程及回程： 黃竹坑港鐵站B出口

【同場加映】涼爽的秋天正是行山好時節！元朗八鄉河背水塘、華富瀑布灣…推介港九新界7條啱晒新手、靚景兼具的輕鬆行山路線（附交通方式）：

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（《山野漫遊——女生行山指南》，萬里機構授權使用）

書名：《山野漫遊——女生行山指南》 作者：鍾芯豫、楊樂陶 鍾芯豫 @chungsumyue 自幼在父母薰陶下通山跑，與香港的自然郊野結緣。深信帶著冒險和博物精神，郊野裏無一物不可賞。18歲創立本地旅遊組織V'air低碳本地遊，舉辦多個生態導賞團，致力推動本土可持續旅遊，於2017年出版環保旅遊書《低碳。好行》。2019年畢業於香港中文大學地理與資源管理系，現於牛津大學修讀環境變化與管理哲學碩士。 楊樂陶 @daisyltblue 熱愛大自然，喜歡上山下海，以享樂為人生目標。最享受在郊野中自由自在的感覺，能在平凡的生活中獲得感動和動力。不久前開始認真上山藝課程學習行山及對待自然的態度，希望由自身開始，好好守護香港郊野，並令身邊的人都愛上香港的四分之三。2017年畢業於香港中文大學城市研究學系，現於卡迪夫大學修讀國際規劃及發展碩士。

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