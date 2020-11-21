西貢行山路線｜白腊起步行冷門白虎山　人少寧靜如另一個世界

白虎山是隱世的山脈，人煙稀少，但景色特別美，加上寧靜，就好像去了另一個世界，十分建議大家沿路去，原路離開，不要落沙橋咀。

點擊下圖率先看西貢白虎山一帶風光靚景！

路線A：白腊＞入口 ＞廢田＞白虎山＞企頭角頂＞白虎山＞廢田＞東丫＞白腊 路線B（高難度）：白腊＞入口 ＞廢田＞白虎山＞企頭角頂＞白虎山＞馬頭環＞沙橋村＞東丫＞白腊

難度：3星（路線A）/4星多（路線B） 風景指數：6星 山勢高度：135米 隱世度：5星 全程需時：5小時（路線A）/ 6小時（路線B） 起步位置：白腊 終點位置：白腊 建議帶水量：2升 電話服務：一時時 山線特色：白虎山景色/ 無人

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切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

+ 4 + 4 + 4

建議行山路線：

西貢集合搭的士入白腊，然後沿路下山，再經村屋，再走15分鐘到白虎山入口，上了小山丘，再落廢田，地理位置十分美，跟住隨碎石路上山，走40分鐘就到白虎山山頂，然後再去企頭角頂，可跟原路回程返回白腊，十分簡單。

（而我回程錯誤選擇了落馬頭環灣，沒有明顯路線，都是8成時間在穿林落沙灘，然後去東丫出發，先綑邊，要上山避險位，再次爆林，全是踩樹枝而行，再沿瀑布下降沙灘，然後再次上山，走了2小時多終於到達東丫，再回白腊）

▼▼按圖看清沿途風景▼▼

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今回心得：

1. 天氣酷熱不宜前往，沒有樹 2. 建議同一路線來回 3. 不要下降馬頭環灣 4. 穿長褲 5. 冷門程度高，行完影都無隻

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】