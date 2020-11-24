每逢下雨天，在日本街頭都不難看到一片透明傘海，足見日本人對透明雨傘情有獨鐘。不過，相信很多人都知道經典透明傘是由日本人開創先河，但是在貼心設計誕生背後，原來藏著一間東京老店谷底翻身的辛酸故事，而且透明傘的前身原來是一個無用小發明？

（《チコちゃんに叱られる！》截圖）

日本NHK電視台綜藝節目《チコちゃんに叱られる！》最近向觀眾提出一個問題：「日本人發明的透明雨傘，原型究竟是甚麼？」在現今每人都手持一把透明雨傘的年代，當時究竟是如何發明出來的？

（《チコちゃんに叱られる！》截圖）

創造世界第一把透明雨傘的人，是擁有300年的歷史老店「ホワイトローズ株式会社」（White Rose）第9代社長須藤三男。不過，原來「White Rose」在透明雨傘出現之前正面臨倒閉危機，之後又是如何經歷失敗，才將透明雨傘變成連日本天皇都愛用的經典單品？節目工作人員專程請來「White Rose」第10代社長須藤宰先生，將故事娓娓道來。

👇👇按下圖看透明雨傘誕生秘話👇👇

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同場加映：為甚麼日本人偏愛用透明雨傘？

日本人在雨季出門時必會留意降雨預測。在雨天時，街上的商店亦會把一束束透明雨傘放到外面供人選購，不過就甚少出現我們常用的「縮骨遮」。為何日本人偏愛用看似平平無奇的透明長傘？原來背後隱藏超講究的日式禮儀！

☂️☂️👇為甚麼日本人愛用透明長傘？👇☂️☂️

還有甚麼貼心細節？完整內容請看全文：透明遮｜日本人偏愛透明長傘5個原因 方便背後原來有貼心小細節