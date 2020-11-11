日本人仲用Fax機？ATM竟然會放假？居日外國人熱數16個文化衝擊！

旅遊
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據日本傳媒報道，截至2020年1月1日為止，居日外國人數目相比前一年增加約20萬，佔日本全國人口百分之2.25，總人口達到286萬。作為身處異鄉的外國人，在習俗文化迥異的日本生活，自然會有很多不習慣的地方，而在他們眼中最受文化衝擊的一件事又是甚麼？

近日Twitter上有網民發起討論，向曾經在日本居住或旅日經驗的外國人提問：「來到日本之後，最令你驚訝的地方是甚麼？」帖文一出，隨即吸引很多外國人留言。有人認為日本人不懂變通的性格令他無法理解，也有人表示來日後才發現酒都可以無限暢飲，還有24小時營業的ATM竟然會「放假」？

👇👇按下圖看外國人眼中的16個日本文化衝擊👇👇

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有日本網民也嘗試回應部分疑問，例如課室為何沒有冷氣？這是因為維護成本高，以往很多學校沒有太多預算，而近年政府己著手為中小學加設冷氣機，避免中暑。你去日本的時候感受最深的文化差異又是甚麼？不妨留言與我們分享！

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