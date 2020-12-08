山上的芒草季節接近尾聲，但現在卻是其他地區的芒草和蘆葦季。這次Pe仔與大家捉緊秋天的尾巴，走一次鯉魚門石礦場，欣賞日落美景與酷似芒草的蘆葦草。

本日路線：油塘港鐵站 --> 鯉魚門三家村 --> 鯉魚門石礦場 --> 油塘

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

第1站：油塘港鐵站至鯉魚門三家村

要到今日的目的地鯉魚門石礦場，就必須先到達鯉魚門三家村，因為石礦場位於三家村的最深處。不過要到三家村門口，就只有乘搭九巴14X、小巴或的士，Pe仔還是決定行約10分鐘至三家村，點擊圖片睇油塘港鐵站至三家村最快步行路線 👇👇

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【關於鯉魚門石礦場4件事】

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第2站：出發往鯉魚門石礦場

要去到鯉魚門石礦場，大家必須穿過三家村。這段路雖然談不上有絕美的景色，但勝在有3大日落打卡位，而且可以漫步時觀察在魚缸中的海產、三家村居民的日常等，餓的時候更可買些肉乾、小食過口癮，點擊圖片睇沿途3大日落打卡位及到石礦場路線 👇👇

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第3站：鯉魚門石礦場影美麗日落

鯉魚門石礦場在荒廢後變成廢墟風的打卡地點，不少婚攝更特地到此取景。盡是巨型石塊的石灘、殘破石屋、削了大半的石山……大家記得提早到達石礦場取景！點擊圖片睇日落靚景相 👇👇

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大家行完，且打完卡後就可原路折返。由於日落後很快轉黑，Pe仔建議大家帶備電筒作照明用。之後就可以到油塘搵食啦！

【鯉魚門石礦場路線】 路程：約1.3公里 需時：約23小時 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌗 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 備註：在市區就有如此交通方便的美景，真的很值得一到放空。假如你跟Pe仔一樣，是以影日落美景為目標，Pe仔建議你適宜預多一點時間漫步至石礦場，因為步行途中隨時因其他景色停下腳步。 天文台顯示的日落時間是太陽完全消失於海平線的時間，所以在日落時間才到達石礦場早已見不到太陽的踪影。Pe仔到鯉魚門當天的日落時間為下午5時39分，但太陽在5時9分已經躲到山後，只剩昏黃的陽光。Pe仔建議大家在日落時間前一小時就要入村，確保不會錯過看得到的日落。

第4站：油塘街坊小店醫肚

油塘算是半個美食沙漠，因為基本上除了大型連鎖食店，甚少小店進駐，在隱世位置的食店都只有街坊才知。Pe仔這次在街坊的推介下，去到油塘中心嘉發商場的地舖食超抵海南雞飯 👇👇

榶意泰式粉麵 地址：油塘中心嘉發商場6-7 營業時間：08:00-21:00 電話：27174839

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