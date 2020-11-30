晚吹 - 又要威又要戴頭盔｜疫情之下，大量港人因不能外遊唯有轉玩本地遊，離島郊外變得旺過旺角！究竟對島民有幾大影響？

有離島居民就在電視節目中分享，遊人蜂擁對日常生活之影響，《香港01》旅遊頻道記者於下文整合出箇中重點，提醒大家郊遊時勿做7種乞人憎行為！

由林二汶和余迪偉主持的ViuTV節目《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》近日邀請了3位現居於南丫島或長洲的香港人，他們除了分享日常生活習慣之外，還談及遊人的缺德行為。

ViuTV節目《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》第241集，邀請離島居民分享遊人對島上生活的影響。（ViuTV截圖）

離島居民為避人潮寧願躲家中

離島居民在節目中分享，就算有疫情，仍然有大量遊人擁入，令原本少人的島嶼變得比市區還擠迫！其中一位居民狠批道：「佢哋覺得長洲好似免疫咁」、「一到周末就淪陷」。有居民放假時寧願不外出，就算要帶狗散步，也會選擇去一些島民才知道的偏僻沙灘，避開人潮。

而遊客慕名幫襯的「名物」如長洲大魚蛋、芒果糯米糍等，居民都未必會吃：「其實出面都有吖，係咪呢粒好食啲？其實都係一樣啲嘢，我睇過佢個貨箱，我出面都見過。」

離島居民大嘆遊人太多。（ViuTV截圖）

😡7種乞人憎行為 激嬲離島居民😡

談到遊客們的行為，3位島民都有不同慘痛經歷，有人試過半夜三更被度假留宿的遊客吵醒，以為自己撞鬼；亦有人曾在單車籃上發現用過的口罩！他們力數遊人多種無品行為，希望大家借鑒，以後到任何地方玩，都應要尊重當區居民。👇👇👇按圖看離島遊人7宗罪及注意事項👇👇👇

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另一集《又要威又要戴頭盔》節目則請來快餐店職員，大爆餐廳內幕，食物跌落坑渠照煎給客人？👇👇👇按圖看快餐店業內秘聞👇👇👇

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