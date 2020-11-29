近日澳洲一個電視節目中，有白人女性扮成武則天，並吃下各種奇怪食物如蟑螂等，引起當地華人怒轟辱華。其實不少外國人都對中國和東南亞地區的飲食習慣存有誤解和歧視，《香港01》旅遊頻道記者熱數23外國人怕怕的亞洲食物。

澳洲廣播公司（ABC）於11月20日播出由英國廣播公司（BBC）製作的歷史節目名叫《糟糕歷史》（Horrible Histories），一個白人女性扮成中國民眾熟知的女皇武則天，並挑戰吃下各種奇怪食物。👇👇👇「武則天」挑戰吃了甚麼而激嬲華人？按圖看節目內容👇👇👇

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西方人最怕的23種亞洲食物

中國及東南亞國家有許多特色美食，富含營養和補身功效，不過對外國人而言，仍是不能理解，所以難以下嚥。有美國網站「BuzzFeed」就曾列出在亞洲被奉為美食，但西方人怕怕的23種亞洲食物，當中不少都是能在香港吃到的常見食物，如皮蛋、榴槤等。👇👇👇外國人連蝦都不敢吃？按圖看23種亞洲特色食物👇👇👇

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🍔同場加映：古怪麥當勞食物🍟

美式連鎖快餐店麥當勞也曾推出古古怪怪的食物款式！不少也讓香港人費解。👇👇👇按圖看特色麥當勞食物👇👇👇

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