快餐店一向出餐夠快，食物廉宜抵吃，不過食物質素和衞生程度，是否香港人可以接受？近日有幾位快餐店職員於電視節目內分享快餐店之日常，更大爆業內才知的秘聞！《香港01》飲食頻道記者於下文整合出箇中重點，有7個驚嚇伏位以及點餐提示！

由林二汶和余迪偉主持的ViuTV節目《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》近日邀請了3位現任及前快餐店職員分享快餐店內幕，他們負責之崗住包括出餐、後廚煮食、收銀等。

ViuTV節目《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》第239集截圖。

看不見的快餐店伏位

快餐店職員於節目內除了分享日常工作之辛酸，和遇上「西客」的感受，更大爆快餐店的營商秘密，為「珍惜食物」慳材料可以去到幾盡？萬年油算小兒科，連跌落坑渠上的牛扒都可以拾起再煎給客人！而投訴後見到送多件食物不是著數，反而隱藏著陰謀！👇👇👇按圖看快餐店7個內幕秘聞👇👇👇

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點餐小貼士

至於點餐方面，受訪嘉賓亦有提示給大家。網上流傳買薯條時叫「走鹽」便可吃到即炸薯條，他們證實確有其事，更暗示「走鹽」已成為客人想吃新鮮薯條的暗語。不過其實只需要有禮貌地直接提出要求，便可吃到新鮮即製的食物，不需要如此迂迴曲折。

另外，如果希望服務員態度好，他們建議食客都要以禮待人，互相體諒，一句「唔該」或微笑點頭也很重要。

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