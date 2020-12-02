年尾要清假，因為疫情關係未能外遊，只好在本地度假。香港各大酒店繼續推出不同的Staycation優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了最新7間豪華酒店的食玩套票優惠，包括半島酒店、四季酒店、Conrad、Rosewood、朗廷酒店、Cordis及Kerry Hotel。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】半島酒店 —— 每日不同超抵優惠

酒店推出多款套票優惠，每日不同，包括過千元餐飲回贈、免費升級高級套房、於客房享用三道菜晚餐、獲贈香檳一支等，大部分套票都包大堂茶座早餐！以優惠碼 HKFEST01預訂即可享有優惠，入住期限由即日起至2021年3月31日 （設有不適用期）。

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【2】四季酒店 —— 65折起住海景房連自助晚餐

酒店推出節日住宿優惠，入住豪華山景房或豪華海景房均可享用雙人早餐及自助晚餐。自助晚餐可以任食慢烤火雞，爐烤肉眼扒，蜜汁烤火腿及酒店手造意大利聖誕麵包。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【3】Conrad Hong Kong —— 住一晚包自助晚餐

港麗酒店推出冬日住宿套票優惠，入住一晚豪華客房包埋咖啡園雙人自助早餐及自助晚餐。自助晚餐可以任歎波士頓龍蝦、法國麵包蟹、阿拉斯加雪蟹等凍海鮮，還有美式香烤火雞、香烤和牛、烤澳洲羊架等美食。

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香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【4】Rosewood Hong Kong —— 住一晚歎節日晚市套餐

瑰麗酒店推出節日Staycation優惠，入住一晚即送雙人早餐，另外可Holt’s Café享用節日午市或晚市套餐，或於Asaya Kitchen享用節日午市套餐，不過要留意，晚餐不適用於12月24日及31日。

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Rosewood Hong Kong 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：3891 8888

【5】朗廷酒店 —— 住一晚包自助餐任食生蠔

Langham推出食住套票限時優惠，住一晚包The Food Gallery雙人自助早餐及自助晚餐。自助晚餐可以任食生蠔、多款新鮮凍海鮮、原盅燉湯、即叫即蒸新鮮海鮮、西冷肉扒及多款甜品。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【6】Kerry Hotel —— 免費升級海景房、包自助餐

嘉里酒店推出限時優惠，入住一晚可獲免費升級海景房，更可於Big Bay Cafe享用自助晚餐，任食長腳蟹、麵包蟹、燒龍蝦等海鮮，還有迷你石頭鍋、即製分子雪糕等美食。

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Kerry Hotel 地址：紅磡紅鸞道38號 電話：2252 5888

【7】Cordis Hong Kong —— 住一晚包自助餐、生日包氣球套裝

康得思酒店推出快閃優惠，於官網預訂一晚住宿送The Place自助晚餐，任食生蠔、即切片皮鴨、燒羊架、美國頂級肉眼扒、即製壽司等美食。於生日月份入住，更可免費獲贈生日氣球套裝，包括一套「Happy Birthday」字樣氣球及乳膠氣球一套，連同氣泵一支。

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Cordis Hong Kong 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

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