台灣拌麵因為麵條彈牙順滑，而且選擇多元，一直都非常受香港人歡迎。最近，台灣三大網購平台之一「PChome 24h購物」公布了2020上半年拌麵銷量排行頭10位，當中包括港人熟悉的曾拌麵、賈以食日、老媽拌麵、KiKi拌麵等。

即使拌麵市場的競爭愈來愈激烈，但曾拌麵的人氣依然不減，連續兩年包辦拌麵銷量的冠亞軍。（ig @ wingsumshek）

曾拌麵打敗眾多人氣拌麵品牌包辦冠亞軍，第一名的口味更連續兩年獲得銷量冠軍！拌麵銷量頭十位中，有三款都是由台灣當地專賣麻辣料理的餐廳推出，喜歡台式麻辣的朋友必定不能錯過！

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💡同場加映：20個台灣美食你可能一直搞錯💡

台灣美食非常多，但到當地旅行時，有時望著餐牌卻不太清楚食物的真面目，記者更試過因為不了解當地美食而錯怪了老闆，非常丟臉！

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