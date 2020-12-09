2020年受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，港人旅遊模式被迫改變，唯有留在本地度假，各大酒店紛紛推出劈價套票優惠，Staycation熱潮興起。Yahoo雅虎香港日前公布2020年「十大熱搜 Staycation酒店」排行榜，頂級奢華酒店如半島、Grand Hyatt、Ritz Carlton都上榜，當中奪得第一的酒店令人意外！

過去一年，本地Staycation成為熱潮。（ig @ arryuu）

10間人氣酒店中，很多都是以打卡著名的五星級酒店，獨特又精緻的裝修吸引不少女生瘋狂影相。既然無法出外旅行，就在香港影個夠！當中大部分同時是頂級奢華酒店，以超抵價錢就可以歎世界，難怪極受網民歡迎。想知邊間打敗半島奪得No.1？立即按圖睇睇😲👇👇

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😲😲😲 同場加映：全球10句性暗示說話 😲😲😲

每個國家都有不同的文化，一個不小心可能會踏進對方設的桃色陷阱。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，如果聽到對方跟你說這些句子，通常都不單純！立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

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