Pe仔早前收到網民報料麥理浩徑最近多了一個「自拍神器」，明察暗訪之下發現有靚景又易行的橋咀洲都有一個自拍神器，所以立即去實試一下好不好用。

本日路線：坑口 --> 橋咀洲 --> 連島沙洲 --> 廈門灣（半月灣） --> 西貢市中心

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

【關於橋咀洲3件事】

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第1站：坑口港鐵站至橋咀洲

由於要見到橋咀洲的連島沙洲，必須根據潮汐預報決定，大家可以Pe仔這次懶遊行程作參考，再決定自己行程。Pe仔出發當天要在早上10時半前到達才有機會見到連島沙洲，所以決定一早出發，回程時才歎個Brunch，點擊圖片睇坑口港鐵站至橋咀洲交通 👇👇

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💡💡💡【小貼士：賞連島沙洲最佳時間】💡💡💡

在此有個小貼士可以給大家，假如你想見證最美的連島沙洲並走到橋頭島，Pe仔建議你在夏季才到橋咀洲，因為潮退時間都集中在下午時分，而且潮退水位更能到1米以下，連島沙洲的沙石堤看起來就更壯觀了。

第2站：連島沙洲尋找「菠蘿包」

來到橋咀洲，事不宜遲趕在潮漲前尋找著名的「菠蘿包石」，順路探索一下這裡的地質生態！落船後往右前方走幾步，立即見到連島沙洲景象，點擊圖片睇睇各種奇觀與岩石 👇👇

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第3站：行橋咀郊野公園山徑尋找自拍神器

在橋咀郊野公園山徑至半月灣一段的觀景台，有全港首個山野「自拍神器」，這麼厲害的新設施，Pe仔當然急不及待實試一下，於是便踏上了這條1小時路程的山徑，點擊圖片睇沿途美景及「自拍神器」真身 👇👇

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【橋咀郊野公園行山路線】 路程：約2公里 需時：約1小時11分鐘（包含Pe仔用自拍神器留影及在山上懷疑人生的時間，因此其實1小時內就能行完） 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌑 備註：堅持到最後才見到美景！這次行山路線是相對較少人、容易得來又有靚景的一段，觀景台的自拍神器更是方便了Pe仔這種獨遊懶人。雖然曾被黑山頂的山路嚇到，幸好最後堅持行到最後，才欣賞到寧靜的半月灣。Pe仔絕對會在大潮退的日子擇日再訪，因為這裡太美了！ 今次起點旁的橋咀泳灘有個小食亭營業，不少山友行完都會買飲品。但除此之外全程並無補給，怕會半路肚餓的可以現在西貢市中心補給。廁所方面，橋咀泳灘及廈門灣泳灘各有一個公廁，適合行完山洗個臉。

第4站：西貢市中心歎Brunch

這次Pe仔因為要將就潮退時間才行完山再醫肚，但最佳行程當然是歎完靚靚早餐再出發。西貢市中心有不少特色Cafe，除了超人氣的Little Cove Espresso，另有一間開業不久的小清新Cafe，點擊圖片睇美食推介 👇👇

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Little Cove Espresso 地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖 營業時間：星期一至日 07:30-18:00

KACHIMUSHI 地址：西貢市場街35號 營業時間：星期一至五 09:00-18:30；星期六至日 09:00-19:00

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