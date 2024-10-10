西貢好去處｜10大西貢行山/美食/打卡好去處　橋咀島/冰火菠蘿油

【西貢好去處】10大西貢行山、美食、打卡一日遊好去處推介！想來一趟西貢一日遊，就要計劃西貢10大美食/行山/打卡好去處，包括橋咀島、鹽田梓、海下遊客中心、白腊村、冰火菠蘿油等，讓大家可以輕鬆計劃西貢一日遊好去處行程，一文看清西貢交通路線，度過一個悠閒的假期！

（資料圖片）

西貢好去處｜西貢交通

西貢位於新界東部，前往西貢市中心有不少交通選擇，包括92、92R、94、99、292P、299X、792M、96R、99R巴士，專線小巴則有1、1A、1S、7、9、9A、12，亦有非專綫小巴來往西貢及旺角、銅鑼灣等地區，十分方便。

西貢好去處【1】Neko 熊穴

日式庭園風Cafe「Neko 熊穴」人氣最近頗高，主打自家製手打烏冬及班戟，當中必試手打烏冬和日式抹茶班戟！Cafe是寵物友善餐廳，店內設有室內小庭園及日式榻榻米座位，還有面向開揚海景的室外露天位，滿滿和風感，非常適合打卡影相。

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西貢好去處【2】Little Cove Espresso

另一間西貢Cafe推介就是墨爾本風CafeLittle Cove Espresso，主打素食菜式，有酸種黑麥包、果昔盆、沙律、蔬菜碗等較健康的輕食，勝在擺盤打卡必食。而且環境也十分適合打卡，接近兩層高的白色裝潢，而且設有露天戶外座位，空氣流通之餘亦可感受陽光！整體又以自然採光為主，進來就感到放假的輕鬆。

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Little Cove Espresso

地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖



西貢好去處【3】赤徑行山路線

歎完美食後，不妨到附近的行山路線行山郊遊！赤徑行山路線除了是熱門露營地點、短途郊遊的好去處外，亦是多條行山路線的必經之地。新手1小時左右就可行完赤徑行山路線返回西貢市區，而且赤徑行山路線景觀開揚，沿路亦有不少打卡位，絕對是新手行山必去路線！

西貢好去處【4】橋咀島

除了行山，亦可以乘搭街渡輪到橋咀島欣賞連島沙洲！西貢離島橋咀洲因連島沙洲而著名，在橋咀洲與橋頭島之間有一條天然形成的沙石堤，橋咀島地質步道更隱藏「菠蘿包」石。新手1小時左右就能完成橋咀郊野公園去半月灣的行山路線，是不可多得獨木舟、露營等戶外活動的首選地方，距離西貢市中心只需10至15分鐘船程，亦是西貢離島遊必去景點之一。

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西貢好去處【5】鹽田梓

乘搭街渡到鹽田梓亦是不錯的選擇！西貢鹽田梓擁有近300年歷史，是個融合了客家和天主教文化的小島，距離西貢碼頭只有約15分鐘船程。要去一日遊細味鹽田梓村的歷史及風景，大半天就能走完，除了一探島上的聖若瑟堂、彩虹風鈴以及標誌性的鹽田，還有各種豐富生態資源，假日村民自製客家茶粿及柴火土窯雞等，亦是必試之選！

西貢好去處【6】Law of Yogurt小滿定律

乘搭街渡回到西貢市中心，不如去醫肚！位於西貢的乳酪雪糕店Law of Yogurt小滿定律，主打以希臘乳酪製作乳酪雪糕，乳酪的味道較濃郁，質地厚重且入口更滑，因此受到不少人喜愛。不但配料豐富，更可以選擇不同醬料配搭，當中包括人氣必食招牌海鹽焦糖脆脆、綠茶糯米糍、檸檬芝士蛋糕等，款款各有特色，賣相好看之餘份量不少，雪糕控絕對值得一試！

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西貢好去處【7】西貢冰火菠蘿油

西貢咖啡餅店的冰火菠蘿油是西貢名物之一！已經開業10多年的西貢咖啡餅店主打葡撻、奶撻等餅食，當中菠蘿油最受歡迎，菠蘿油外層包皮鬆脆，鬆軟的麵包加入菠蘿油，十分美味。餅店門外經常大排長龍，菠蘿油平日下午5點前已經沽清。

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西貢好去處｜西貢咖啡餅店

地址：西貢海旁廣場2號金寶閣6-7號舖地下



西貢好去處【8】neoart3 COFFEE Lover

一間3層高小黃屋Cafe，行意大利風格，主要提供意大利美食，包括提拉米蘇、招牌手沖咖啡等等。當中招牌House Blend手沖咖啡使用了 6 種高山莊園咖啡豆，充滿意大利咖啡風味。而意式甜品則有提拉米蘇、鏡面球狀蛋糕、酸種麵包配自家製牛油果醬及本地手工果醬等。

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西貢好去處【9】「港版希臘」白腊村

西貢一向被稱為「香港後花園」，在西貢有個隱世村落 —— 白腊村有「港版希臘」、「港版馬爾代夫」之稱。白腊村已有300多年歷史，近年村屋經過翻新後，外牆塗上不同顏色，在一排色彩繽紛的彩色小屋前打卡就像來到外國小鎮旅遊。

不過前往白腊村的交通不便利，大家要預留時間乘車。

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西貢好去處｜西貢白腊村

交通：（假日）於北潭涌乘搭9A小巴，於白腊村下車後步行約15分鐘；或乘搭的士

（平日）於西貢市中心乘搭94號巴士，於北潭涌下車，步行約2小時；或乘搭的士



西貢好去處【10】海下遊客中心

位於西貢西郊野公園內的海下遊客中心於上年8月正式啟用，酷似日式木造平房的設計風格，充滿濃濃的日本氣息，引起不少網民注意。外牆以印有木紋的清水混凝土為主要建築材料，配搭木質設計，感覺簡約。多用途室以玻璃亭子的模式設計，自然光灑進裡面，採光度高之餘，亦可以欣賞室外的大自然景觀，感覺清幽。

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除了上文提及的好去處，其實西貢都有不少值得一去的行山路線，不過當中有些行山路線需時較久，如果大家有興趣前往就要預留時間！