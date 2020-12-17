Staycation｜8間豪華酒店優惠人均$499起　Murray文華四季低至3折

年尾要清假，因為疫情關係未能外遊，只好在本地度假。香港各大酒店繼續推出不同的Staycation優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了最新8間豪華酒店的食玩套票優惠，包括四季酒店、Conrad、Rosewood、Murray、文華、海洋公園萬豪等酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Conrad——送$700餐飲回贈

港麗酒店推出「A Peace of Mind」雙人住宿套票，包雙人自助早餐，因應疫情都可以選擇轉爲房内早餐，另外更有700元餐飲回贈，用來晚膳剛剛好！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話：2521 3838

【2】 Four Season——折上折再折

四季酒店推出超值優惠，入住一晚，可以包埋The Lounge或房内早餐，以及小食連四道菜晚餐，除返開人均都不用$1500，而且12月尾有部份大熱日子都適用！

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【3】Rosewood Hong Kong —— 住一晚歎節日晚市套餐

瑰麗酒店推出節日Staycation優惠，入住一晚即送雙人早餐，另外可Holt’s Café享用節日午市或晚市套餐，或於Asaya Kitchen享用節日午市套餐，不過要留意，晚餐不適用於12月24日及31日。

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Rosewood Hong Kong 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：3891 8888

【4】港島海逸君綽酒店——兩大一小不用$1000

Harbour Grand推出優惠套票，兩人入住高級海景客房，包早餐及800元餐飲回贈，11歲以下兒童更可以免費入住，提供梳化床或摺床。

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+ 4 + 4 + 4

港島海逸君綽酒店 地址：北角油街23號 電話：2121 2688

【5】Murray——限時34折

美利酒店推出優惠，Relaxing Stay住宿體驗，價錢低至34折！除了一晚住宿之外，更包早餐及下午茶，另加600元更可以於聖誕期間入住！

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The Murray 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【6】香港文華東方酒店——3折住宿

MO推出「限時冬日住宿優惠」，包一晚市區景觀客房雙人住宿、雙人早餐、三道菜雙人晚餐，更會送玫瑰花瓣泡泡浴！價錢大減低至3折，大家是時候去豪一豪！

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【7】海景嘉福洲際酒店——三人家庭必選

親子必去！於官方網頁預訂優惠套票「冬日美食家庭樂」，可以有一晚住宿、自助早餐、Theo Mistral by Theo Randall或海景軒晚餐（改爲房内享用），套票可供兩位成人及一位12歲以下小童。

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海景嘉福洲際酒店 地址：尖沙咀麼地道70號 電話：2721 5161

【8】海洋公園萬豪酒店——包房内晚餐

海洋公園Marriott推出「嘆盡25小時住宿計劃」，星期六、日入住價錢不變，優惠包括豪華客房住宿一晚及雙人客房晚餐，晚餐可選中式或西式，更可延遲退房，玩夠25小時！

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海洋公園萬豪酒店 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話：3555 1688

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